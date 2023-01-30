https://sputnik-georgia.ru/20230130/pravitelstvo-gruzii-postroit-i-obnovit-885-detskikh-sadov-274383557.html

Правительство Грузии построит и обновит 885 детских садов

Правительство Грузии построит и обновит 885 детских садов

Новые детские сады будут соответствовать современным стандартам, заявил министр 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T17:20+0400

2023-01-30T17:20+0400

2023-01-30T17:20+0400

грузия

новости

общество

ираклий карселадзе

фонд муниципального развития

детский сад

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. По инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в стране построят и обновят 885 новых детских садов, об этом стало известно на заседании правительства. Правительство построит 330 новых детских садов, а 555 отремонтирует. По словам министра регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе, в Грузии на сегодняшний день 1668 детских садов, в которых учится 154 501 воспитанник и 17 194 педагога. Как отметил Карселадзе, несмотря на масштабные проекты и программы, которые осуществились в отношении детских садов за последние годы, вызовы в данной сфере остались. "Озеленим детские сады Тбилиси" - мэрия начинает новый проект >>Программа осуществится в несколько этапов. Для этого из госбюджета выделено 1,3 миллиона лари (494,3 тысячи долларов). Для работ первого этапа выделено сто миллионов лари (38 миллионов долларов). Данная сумма уже внесена в бюджет этого года. По словам министра, все детские сады будут адаптированы для лиц с ОВЗ. Над всеми школами и детсадами Грузии будет развеваться государственный флаг >>Строительные и ремонтные работы осуществит Фонд муниципального развития министерства регионального развития и инфраструктуры. Новые детские сады будут соответствовать современным стандартам – появятся внутренние и внешние пространства, рекреационные зоны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий карселадзе, фонд муниципального развития, детский сад