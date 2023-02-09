https://sputnik-georgia.ru/20230209/gosgranitsa-gruzii-stala-bolee-zaschischennoy-274740229.html

Госграница Грузии стала более защищенной

Госграница Грузии стала более защищенной

Своими силами и на свои средства погранполиция установила новые механизмы защиты 09.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 фев— Sputnik. Инженерные заграждения и системы электронной сигнализации установлены пограничной полицией на защитных участках государственной границы Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. Улучшение электронно-технических средств охраны сухопутной границы делает охрану и контроль за государственной границей еще более эффективной, отметили в ведомстве.Система охранной сигнализации – препятствие, созданное для ограничения передвижения правонарушителей, при попытке незаконного пересечения границы. В Грузии готовят новый проект о регулировании трудовой миграции>>Кроме того, она заранее предоставляет пограничному сектору информацию о том, в каком именно районе охраняемого участка произошло нарушение или была попытка нарушения государственной границы. Инженерные заграждения и системы электронной сигнализации установлены на защитных участках Управлений – Батуми, Ахалцихе и Красный мост. В МВД отметили, что защитные барьеры погранполиция установила своими силами и на собственные средства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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