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Госграница Грузии стала более защищенной
Госграница Грузии стала более защищенной
Своими силами и на свои средства погранполиция установила новые механизмы защиты 09.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 фев— Sputnik. Инженерные заграждения и системы электронной сигнализации установлены пограничной полицией на защитных участках государственной границы Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. Улучшение электронно-технических средств охраны сухопутной границы делает охрану и контроль за государственной границей еще более эффективной, отметили в ведомстве.Система охранной сигнализации – препятствие, созданное для ограничения передвижения правонарушителей, при попытке незаконного пересечения границы. В Грузии готовят новый проект о регулировании трудовой миграции&gt;&gt;Кроме того, она заранее предоставляет пограничному сектору информацию о том, в каком именно районе охраняемого участка произошло нарушение или была попытка нарушения государственной границы. Инженерные заграждения и системы электронной сигнализации установлены на защитных участках Управлений – Батуми, Ахалцихе и Красный мост. В МВД отметили, что защитные барьеры погранполиция установила своими силами и на собственные средства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, мвд грузии
грузия, новости, мвд грузии

Госграница Грузии стала более защищенной

21:47 09.02.2023 (обновлено: 22:03 09.02.2023)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaГраница Грузии
Граница Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2023
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Своими силами и на свои средства погранполиция установила новые механизмы защиты
ТБИЛИСИ, 9 фев— Sputnik. Инженерные заграждения и системы электронной сигнализации установлены пограничной полицией на защитных участках государственной границы Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД.
Улучшение электронно-технических средств охраны сухопутной границы делает охрану и контроль за государственной границей еще более эффективной, отметили в ведомстве.
Система охранной сигнализации – препятствие, созданное для ограничения передвижения правонарушителей, при попытке незаконного пересечения границы.
В Грузии готовят новый проект о регулировании трудовой миграции>>
Кроме того, она заранее предоставляет пограничному сектору информацию о том, в каком именно районе охраняемого участка произошло нарушение или была попытка нарушения государственной границы.
Инженерные заграждения и системы электронной сигнализации установлены на защитных участках Управлений – Батуми, Ахалцихе и Красный мост.
В МВД отметили, что защитные барьеры погранполиция установила своими силами и на собственные средства.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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