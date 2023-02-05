https://sputnik-georgia.ru/20230205/v-gruzii-gotovyat-novyy-proekt-o-regulirovanii-trudovoy-migratsii-274586148.html

В Грузии готовят новый проект о регулировании трудовой миграции

В Грузии готовят новый проект о регулировании трудовой миграции

Компании-посредники в случае непредставления отчета будут караться штрафом в размере одной тысячи лари 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T23:52+0400

2023-02-05T23:52+0400

2023-02-06T00:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Правительство Грузии намерено представить законопроект, предусматривающий новые правила для трудовой миграции граждан Грузии за рубеж, сообщает Первый канал. По данным телеканала, законопроект будет представлен на ближайшем заседании бюро. По предварительной информации, документ предоставит правительству возможность ограничивать привлечение иностранных специалистов конкретных специальностей и профессий исходя из состояния рынка труда, а также на работы не требующие квалификации, и в том случае если предложение на местном рынке труда превышает спрос. Также правительство получит право поощрить привлечение иностранцев в тех сферах, где предложения на местном рынке труда не удовлетворяет спрос. Легальная миграция из Грузии в Швейцарию: стороны оформили меморандум >>Вводятся и новые санкции, связанные с миграцией. Так, осуществление деятельности компанией в качестве посредника для трудоустройства за границей без специальной регистрации или сертификации будет караться штрафом в размере 3 тысяч лари, повторное нарушение обойдется 3,5 тысячи лари, нарушение в третий раз – 4 тысячи лари, а каждое последующее нарушение – 12 тысяч лари. Кроме того, все компании-посредники будут подотчетны Минтруда Грузии и в случае не представления отчета будут караться штрафом в размере одной тысячи лари. Также документ предполагает введение штрафа в размере одной тысячи лари за отсутствие регистрации трудового имигранта в базе Минтруда.Полиция Грузии раскрыла схему нелегальной миграции в США и Канаду >>Штрафы, в зависимости от рода деятельности, в размере от 1 до 7 тысяч лари предусмотрены и за препятствование работы инспекции труда. Полный список санкций и подробности проекта станут известны после регистрации на бюро и опубликования на сайте парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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