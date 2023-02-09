https://sputnik-georgia.ru/20230209/literaturnaya-premiya-saba-obyavila-o-prieme-zayavok-274658370.html

Литературная премия "Саба" объявила о приеме заявок

Литературная премия "Саба" объявила о приеме заявок

Имена победителей будут названы осенью этого года 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T10:24+0400

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культура

грузия

новости

тбилиси

мамука хазарадзе

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинская литературная премия "Саба - 2023", которая в этом году пройдет в 31-й раз, объявила о приеме заявок для авторов и издателей. Традиционно лучшие книги и авторы будут выявлены членами жюри в девяти номинациях: Отправить заявку необходимо до 25 февраля по следующей ссылке. Читатели смогут ознакомиться с произведениями участников конкурса – электронные версии книг будут доступны на портале SABA Reader. В марте будет опубликован лонг-лист конкурсантов. В июле же станут известны имена финалистов, а уже осенью состоится торжественная церемония награждения. Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили. В Грузии назвали лауреатов литературной премии "Саба">>Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба". За время своего существования премия "Саба" оценила произведения и заслуги множества писателей: в частности рецензировала более 4 500 книг, присудила около 200 премий и наградила более 150 авторов (многие из них были награждены не менее 2 раз и более). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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