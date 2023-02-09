https://sputnik-georgia.ru/20230209/meriya-tbilisi-rasshiryaet-programmu-razvitiya-detey-s-autizmom-274727549.html

Мэрия Тбилиси расширяет программу развития детей с аутизмом

Мэрия Тбилиси расширяет программу развития детей с аутизмом

На кажого бенефициара "Программы абилитации детей с нарушением аутистического спектра" выделено по 4,8 тысячи лари в год 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T15:04+0400

2023-02-09T15:04+0400

2023-02-09T15:04+0400

грузия

тбилиси

каха каладзе

аутизм

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Количество детей с аутизмом, которые смогу подключится к соответствующей программе развития мэрии Тбилиси, будет увеличено, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. Речь идет о "Программе абилитации детей с нарушением аутистического спектра". По решению столичных властей, с марта к этой программе смогут подключиться еще 300 детей и подростков. В общем мэрия Тбилиси будет финансировать необходимые сеансы для 1850 детей. Программа распространяется на детей с аутизмом в возрасте от двух до 18 лет. Она включает 20 часов терапии в месяц, из них 16 часов поведенческая терапия, остальное время по выбору - терапия речи, оккупационная терапия (терапия повседневными занятиями – ред.) и другое. В Рустави открыли центр для реабилитации детей с аутизмом>>Параллельно с увеличением количества бенефициаров, увеличилось и количество тех учреждений, которые предоставляют данный сервис. На данный момент программу мэрии предоставляет девять учреждений. "Муниципалитет сделает все для того, чтобы поддержать семьи с маленькими детьми, подростками, чтобы программа осуществлялась беспрепятственно. В рамках программы финансируются минимум часовые терапевтические сеансы, определенные по индивидуальному плану", - заявил Каладзе. Мэрия Тбилиси выделяет на одного бенефициара 4,8 тысячи лари в год (1,8 тысячи долларов). Каладзе отметил, что в 2015 году, когда только началось осуществление программы, количество бенефициаров составляло 325 человек, а сервисы предоставляли всего два учреждения. Бюджет программы составлял полмиллиона лари. На сегодняшний день, бюджет программы увеличен до 7,4 миллиона лари (2,7 миллиона долларов). Аутизм — это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, ограниченными интересами и повторяющимися действиями, а также часто крайней неприязнью к определенным звукам, текстуре или вкусам. Сколько человек страдает от аутизма в Грузии, точно неизвестно. Особо остро вопрос стоит в регионах, где родители стыдятся показывать своих детей, многие до конца не осознают, чем именно болеют их дети и как нужно к ним обращаться. В 2013 году министерство образования и науки Грузии открыло в государственных школах страны интегрированные классы в рамках программы "Содействия инклюзивному обучению". С тех пор специалисты работают над улучшением модели. Специалисты Института развития ребенка Государственного университета Ильи разработали новую модель обучения детей с аутизмом, которую в пилотном режиме осуществили в государственной школе №55 в Тбилиси. Данная модель подразумевает использование различных вспомогательных образовательных ресурсов среди учеников, страдающих аутизмом. Главной задачей специалистов, работающих с такими детьми, является подобрать ключ общения с ними, заинтересовать их учебным процессом и окружающим миром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, тбилиси, каха каладзе, аутизм