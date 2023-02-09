https://sputnik-georgia.ru/20230209/natsdvizhenie-prevratilos-v-marginalov---lider-gruzinskoy-mechty-274730542.html

"Нацдвижение" превратилось в маргиналов – лидер "Грузинской мечты"

"Нацдвижение" превратилось в маргиналов – лидер "Грузинской мечты"

Хабеишвили – рекордсмен, он "опустил" свою партию за максимально короткий срок 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T16:32+0400

2023-02-09T16:32+0400

2023-02-09T17:38+0400

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мамука мдинарадзе

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михаил саакашвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Новый председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили маргинализировал эту политическую организацию, заявил лидер фракции "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на брифинге в парламенте. Хабеишвили официально стал председателем "Нацдвижения" 6 февраля. Уже к 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освобождения своего основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. По его словам, о маргинализации и потере популярности партии говорит тот факт, что на ее последней акции протеста было около 100 человек. "Мнение народа и мнение "Нацдвижения" не совпадают друг с другом. "Нацдвижение" – это телевизионный продукт, который на самом деле не существует", – сказал Мдинарадзе. Депутат считает, что партия держится на плаву благодаря большим денежным ресурсам и финансированию "своих телевидений". Кобахидзе: цензура в европейских СМИ – серьезная проблема для Европы>>"Грузинская мечта" уже давно заявляет, что "Нацдвижение" финансирует экс-министр обороны Давид Кезерашвили. На внутрипартийных выборах этой крупнейшей оппозиционной партии Кезерашвили поддержал кандидатуру Хабеишвили. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия является второй по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. За последнее время рейтинг "Национального движения" снизился до 5%, однако рейтинг остальных оппозиционных партий колеблется на уровне до 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, леван хабеишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта