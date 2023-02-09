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"Нацдвижение" превратилось в маргиналов – лидер "Грузинской мечты"
"Нацдвижение" превратилось в маргиналов – лидер "Грузинской мечты"
Хабеишвили – рекордсмен, он "опустил" свою партию за максимально короткий срок 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T16:32+0400
2023-02-09T16:32+0400
2023-02-09T17:38+0400
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Новый председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили маргинализировал эту политическую организацию, заявил лидер фракции "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на брифинге в парламенте. Хабеишвили официально стал председателем "Нацдвижения" 6 февраля. Уже к 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освобождения своего основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. По его словам, о маргинализации и потере популярности партии говорит тот факт, что на ее последней акции протеста было около 100 человек. "Мнение народа и мнение "Нацдвижения" не совпадают друг с другом. "Нацдвижение" – это телевизионный продукт, который на самом деле не существует", – сказал Мдинарадзе. Депутат считает, что партия держится на плаву благодаря большим денежным ресурсам и финансированию "своих телевидений". Кобахидзе: цензура в европейских СМИ – серьезная проблема для Европы>>"Грузинская мечта" уже давно заявляет, что "Нацдвижение" финансирует экс-министр обороны Давид Кезерашвили. На внутрипартийных выборах этой крупнейшей оппозиционной партии Кезерашвили поддержал кандидатуру Хабеишвили. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия является второй по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. За последнее время рейтинг "Национального движения" снизился до 5%, однако рейтинг остальных оппозиционных партий колеблется на уровне до 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, леван хабеишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта
"Нацдвижение" превратилось в маргиналов – лидер "Грузинской мечты"
16:32 09.02.2023 (обновлено: 17:38 09.02.2023)
Хабеишвили – рекордсмен, он "опустил" свою партию за максимально короткий срок
ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Новый председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили маргинализировал эту политическую организацию, заявил лидер фракции "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на брифинге в парламенте.
Хабеишвили официально стал председателем "Нацдвижения" 6 февраля. Уже к 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освобождения своего основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы.
"Я могу сказать спасибо Левану Хабеишвили, так как он рекордсмен – за такой короткий срок никто не опускал свою партию, извиняюсь за выражение. За такой короткий срок никто не маргинализировал свою партию, как это сделал Леван Хабеишвили", – сказал представитель правящей партии Мдинарадзе.
По его словам, о маргинализации и потере популярности партии говорит тот факт, что на ее последней акции протеста было около 100 человек.
"Мнение народа и мнение "Нацдвижения" не совпадают друг с другом. "Нацдвижение" – это телевизионный продукт, который на самом деле не существует", – сказал Мдинарадзе.
Депутат считает, что партия держится на плаву благодаря большим денежным ресурсам и финансированию "своих телевидений".
"Грузинская мечта" уже давно заявляет, что "Нацдвижение" финансирует экс-министр обороны Давид Кезерашвили. На внутрипартийных выборах этой крупнейшей оппозиционной партии Кезерашвили поддержал кандидатуру Хабеишвили.
В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия является второй по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии.
За последнее время рейтинг "Национального движения" снизился до 5%, однако рейтинг остальных оппозиционных партий колеблется на уровне до 3%.