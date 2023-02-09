https://sputnik-georgia.ru/20230209/kobakhidze-tsenzura-v-evropeyskikh-smi---sereznaya-problema-dlya-evropy-274729061.html
Кобахидзе: цензура в европейских СМИ – серьезная проблема для Европы
Кобахидзе: цензура в европейских СМИ – серьезная проблема для Европы
Иванишвили понес ущерб почти в 1 миллиард долларов из-за действий одного из крупнейших банков Швейцарии 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T16:12+0400
2023-02-09T16:12+0400
2023-02-09T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" может обратится в Cовет Европы с просьбой изучить факты цензуры в европейских СМИ, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе, комментируя события вокруг судебного разбирательства экс-премьера страны Бидзины Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse. Накануне адвокатская контора MKD Law, защищающая интересы миллиардера Бидзины Иванишвили в споре против Credit Suisse, обвинила британские и швейцарские СМИ в цензуре. Эти СМИ отказались публиковать статью о том, что менеджмент Credit Suisse осознанно разрушает репутацию банка и швейцарской банковской системы. По его словам, подобная цензура в масштабах Европы невообразима. "Этим должны заинтересоваться международные структуры. Не исключаю, что мы обратимся в Совет Европы, чтобы этот вопрос был расследован. Это серьезная проблема для Европы, если в европейских СМИ действует координированная цензура", – отметил Кобахидзе. Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, когда со страховой схемы Иванишвили исчезли 400 миллионов долларов, а во втором – об отказе двух трастов Credit Suisse осуществлять запрашиваемые транзакции.Бездействие и поощрениеСогласно комментарию MKD Law касательно последних событий вокруг судебного разбирательства Иванишвили с одним из крупнейших банков Швейцарии, британские СМИ начали блокировать статьи с резкой критикой менеджмента Credit Suisse, тогда как никогда не было ограничений на критику самого банка. Как утверждает MKD Law, британские СМИ были готовы опубликовать статью лишь с правками, где пассажи о менеджменте Credit Suisse были настолько блеклыми, что уже не было смысла в публикации материала. Защищающая интересы Иванишвили адвокатская контора расценила происходящее как цензуру. В статье, которая так и не была опубликовала в британских СМИ, приведена хроника о "тяжких преступлений" банка Credit Suisse, "некогда имеющего безупречную репутацию". Иванишвили, который доверился этому банку с закрытыми глазами, понес ущерб почти в миллиард долларов. Иванишвили узнал о совершенном против него преступлении в 2015 году, когда решил распорядиться своими активами, но на счету не оказалось достаточного количества денег. Размер только прямого ущерба был около 1 миллиарда долларов. Защита Иванишвили: европейские СМИ блокируют статью с критикой менеджмента Credit Suisse>>Как оказалось, с 2008 года Иванишвили получал фальсифицированные отчеты о сумме денег на его счету. MKD Law утверждает, что менеджмент Credit Suisse знал о нарушениях как минимум с 2010 года. Когда о происходящих в банке нарушениях узнала Служба по надзору за финансовыми рынками FINMA и когда система аудита банка подняла тревогу, вместо того, чтобы немедленно уволить из банка непосредственного исполнителя преступлений, провести ревизию его работы и обратиться в прокуратуру, менеджмент Credit Suisse повысил Патриса Лескодрона и он начал получать колоссальные бонусы. При этом менеджмент Credit Suisse делал все возможное, чтобы не был обнародован отчет FINMA. Согласно документу, массированная атака на счета Иванишвили началась в 2008 году – фальсифицировались его подписи, происходили неавторизованные перечисления, лишенные всякой финансовой и экономической логики, и прямо незаконные инвестирования.Иванишвили получил часть денег от Credit Suisse – детали дела>>Спустя годы, а именно в 2018 году менеджер Credit Suisse Патрис Лескодрон получил пять лет тюрьмы за мошенничество. Он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов.Лескодрон был освобожден раньше срока. В 2020 году до начала рассмотрения гражданских споров по существу, бывший менеджер Credit Suisse покончил жизнь самоубийством.В результате всего этого планомерного процесса, как отметила в своей статье адвокатская контора, пострадали не только Иванишвили, но и репутация Credit Suisse.Что касается Иванишвили, он и сегодня лишен доступа к значительной части своих финансовых ресурсов и "уже год подвергается прямому политическому шантажу".Обнародованы детали судебного разбирательства Иванишвили с Credit Suisse>>В течение семи лет, начиная с 2016 года, по инициативе Иванишвили в разное время судебные разбирательства велись и ведутся в Новой Зеландии, Сингапуре, на Бермудах, Гернси (спор об упразднении траста и перечислении Иванишвили его же денег) и непосредственно в Швейцарии, то есть в тех юрисдикциях, где менеджмент Credit Suisse осознанно раскидал деньги Иванишвили.Первая инстанция бермудского суда обязала дочку банка – страховую компанию Credit Suisse Life, выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам – 607 350 000 долларов. А первая инстанция сингапурского суда, где запрашивается более 800 миллионов долларов, подходит к завершению и дает основания для оптимизма истца, говорится в письме MKD Law.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, европа, швейцария, тбилиси, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, credit suisse, совет европы
Кобахидзе: цензура в европейских СМИ – серьезная проблема для Европы
16:12 09.02.2023 (обновлено: 16:26 09.02.2023)
Иванишвили понес ущерб почти в 1 миллиард долларов из-за действий одного из крупнейших банков Швейцарии
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" может обратится в Cовет Европы с просьбой изучить факты цензуры в европейских СМИ, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе, комментируя события вокруг судебного разбирательства экс-премьера страны Бидзины Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse.
Накануне адвокатская контора MKD Law, защищающая интересы миллиардера Бидзины Иванишвили в споре против Credit Suisse, обвинила британские и швейцарские СМИ в цензуре. Эти СМИ отказались публиковать статью о том, что менеджмент Credit Suisse осознанно разрушает репутацию банка и швейцарской банковской системы.
"Это действительно тревожно и невероятно – все издания печатают статьи, которые связаны с банком Credit Suisse и подрывают его репутацию. Но как только дело доходит до менеджмента, то ни одна статья больше не печатается", – заявил Кобахидзе на брифинге.
По его словам, подобная цензура в масштабах Европы невообразима.
"Этим должны заинтересоваться международные структуры. Не исключаю, что мы обратимся в Совет Европы, чтобы этот вопрос был расследован. Это серьезная проблема для Европы, если в европейских СМИ действует координированная цензура", – отметил Кобахидзе.
Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, когда со страховой схемы Иванишвили исчезли 400 миллионов долларов, а во втором – об отказе двух трастов Credit Suisse осуществлять запрашиваемые транзакции.
Бездействие и поощрение
Согласно комментарию MKD Law касательно последних событий вокруг судебного разбирательства Иванишвили с одним из крупнейших банков Швейцарии, британские СМИ начали блокировать статьи с резкой критикой менеджмента Credit Suisse, тогда как никогда не было ограничений на критику самого банка.
Как утверждает MKD Law, британские СМИ были готовы опубликовать статью лишь с правками, где пассажи о менеджменте Credit Suisse были настолько блеклыми, что уже не было смысла в публикации материала. Защищающая интересы Иванишвили адвокатская контора расценила происходящее как цензуру.
В статье, которая так и не была опубликовала в британских СМИ, приведена хроника о "тяжких преступлений" банка Credit Suisse, "некогда имеющего безупречную репутацию". Иванишвили, который доверился этому банку с закрытыми глазами, понес ущерб почти в миллиард долларов.
Иванишвили узнал о совершенном против него преступлении в 2015 году, когда решил распорядиться своими активами, но на счету не оказалось достаточного количества денег. Размер только прямого ущерба был около 1 миллиарда долларов.
Как оказалось, с 2008 года Иванишвили получал фальсифицированные отчеты о сумме денег на его счету. MKD Law утверждает, что менеджмент Credit Suisse знал о нарушениях как минимум с 2010 года.
Когда о происходящих в банке нарушениях узнала Служба по надзору за финансовыми рынками FINMA и когда система аудита банка подняла тревогу, вместо того, чтобы немедленно уволить из банка непосредственного исполнителя преступлений, провести ревизию его работы и обратиться в прокуратуру, менеджмент Credit Suisse повысил Патриса Лескодрона и он начал получать колоссальные бонусы.
При этом менеджмент Credit Suisse делал все возможное, чтобы не был обнародован отчет FINMA. Согласно документу, массированная атака на счета Иванишвили началась в 2008 году – фальсифицировались его подписи, происходили неавторизованные перечисления, лишенные всякой финансовой и экономической логики, и прямо незаконные инвестирования.
Спустя годы, а именно в 2018 году менеджер Credit Suisse Патрис Лескодрон получил пять лет тюрьмы за мошенничество. Он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов.
Лескодрон был освобожден раньше срока. В 2020 году до начала рассмотрения гражданских споров по существу, бывший менеджер Credit Suisse покончил жизнь самоубийством.
В результате всего этого планомерного процесса, как отметила в своей статье адвокатская контора, пострадали не только Иванишвили, но и репутация Credit Suisse.
Что касается Иванишвили, он и сегодня лишен доступа к значительной части своих финансовых ресурсов и "уже год подвергается прямому политическому шантажу".
В течение семи лет, начиная с 2016 года, по инициативе Иванишвили в разное время судебные разбирательства велись и ведутся в Новой Зеландии, Сингапуре, на Бермудах, Гернси (спор об упразднении траста и перечислении Иванишвили его же денег) и непосредственно в Швейцарии, то есть в тех юрисдикциях, где менеджмент Credit Suisse осознанно раскидал деньги Иванишвили.
Первая инстанция бермудского суда обязала дочку банка – страховую компанию Credit Suisse Life, выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам – 607 350 000 долларов. А первая инстанция сингапурского суда, где запрашивается более 800 миллионов долларов, подходит к завершению и дает основания для оптимизма истца, говорится в письме MKD Law.