https://sputnik-georgia.ru/20230209/novye-napravleniya-i-proekty-aeroport-mestia-gotovitsya-k-peremenam-274657326.html

Новые направления и проекты: аэропорт Местиа готовится к переменам

Новые направления и проекты: аэропорт Местиа готовится к переменам

В этом году будет увеличена частота полетов Кутаиси-Местиа-Кутаиси 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T08:01+0400

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местиа

самегрело-земо сванети

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинский аэропорт Местиа имени царицы Тамар в высокогорной Сванетии будет обновлен в 2023 году, заявил директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. По словам Каркашадзе, развитие аэропорта Местиа является одним из главных приоритетов Объединения в 2023 году. Так, будет отремонтирован терминал аэропорта, появится пожарное депо, а также будет заменена спецтехника.Что касается увеличения частот полетов и направлений, то они также запланированы в этом году. В частности будет увеличена частота полетов Кутаиси-Местиа из-за увеличенного спроса со стороны пассажиров. Это в основном иностранные туристы, которые хотят посетить горнолыжную зону Местиа и покататься на лыжах. "Наша политика заключается в том, чтобы внутренние полеты были в как можно большем количестве регионов. Совсем скоро мы завершим исследование рынка. Параллельно мы исследуем возможности – в каком крае страны мы можем осуществить эти полеты", - отметил Каркашадзе, добавив, что возможно появятся и новые направления. В 2022 году 70% иностранцев выбрали направление Местиа-Кутаиси-Местиа, а 37,5% - Натахтари-Местиа-Натахтари. Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2022 году>>Аэропорт Местиа находится в высокогорном регионе Самегрело-Земо Сванети. Строительство аэропорта было завершено 24 декабря 2010 года. В зимний период аэропорт принимает одномоторные самолеты и небольшие пассажирские самолеты на 18 человек. В летний период аэропорт может вместить до 50 человек. Аэропорт Местиа попал в список 10 самых необычных аэропортов мира. Архитекторы сайта Novate добавили Аэропорт Местиа в список необычных аэропортов мира и назвали "Маленьким грузинским чудом". Регулярные рейсы в направлении Местии и обратно выполняются из международных аэропортов Натахтари и Кутаиси. Полеты в Местию выполняются по визуальным правилам и зависят от погоды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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