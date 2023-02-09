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Новые направления и проекты: аэропорт Местиа готовится к переменам
Новые направления и проекты: аэропорт Местиа готовится к переменам
В этом году будет увеличена частота полетов Кутаиси-Местиа-Кутаиси 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T08:01+0400
2023-02-09T08:01+0400
2023-02-09T08:01+0400
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новости
экономика
местиа
самегрело-земо сванети
натахтари
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинский аэропорт Местиа имени царицы Тамар в высокогорной Сванетии будет обновлен в 2023 году, заявил директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. По словам Каркашадзе, развитие аэропорта Местиа является одним из главных приоритетов Объединения в 2023 году. Так, будет отремонтирован терминал аэропорта, появится пожарное депо, а также будет заменена спецтехника.Что касается увеличения частот полетов и направлений, то они также запланированы в этом году. В частности будет увеличена частота полетов Кутаиси-Местиа из-за увеличенного спроса со стороны пассажиров. Это в основном иностранные туристы, которые хотят посетить горнолыжную зону Местиа и покататься на лыжах. "Наша политика заключается в том, чтобы внутренние полеты были в как можно большем количестве регионов. Совсем скоро мы завершим исследование рынка. Параллельно мы исследуем возможности – в каком крае страны мы можем осуществить эти полеты", - отметил Каркашадзе, добавив, что возможно появятся и новые направления. В 2022 году 70% иностранцев выбрали направление Местиа-Кутаиси-Местиа, а 37,5% - Натахтари-Местиа-Натахтари. Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2022 году>>Аэропорт Местиа находится в высокогорном регионе Самегрело-Земо Сванети. Строительство аэропорта было завершено 24 декабря 2010 года. В зимний период аэропорт принимает одномоторные самолеты и небольшие пассажирские самолеты на 18 человек. В летний период аэропорт может вместить до 50 человек. Аэропорт Местиа попал в список 10 самых необычных аэропортов мира. Архитекторы сайта Novate добавили Аэропорт Местиа в список необычных аэропортов мира и назвали "Маленьким грузинским чудом". Регулярные рейсы в направлении Местии и обратно выполняются из международных аэропортов Натахтари и Кутаиси. Полеты в Местию выполняются по визуальным правилам и зависят от погоды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, местиа, самегрело-земо сванети, натахтари
Новые направления и проекты: аэропорт Местиа готовится к переменам
В этом году будет увеличена частота полетов Кутаиси-Местиа-Кутаиси
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинский аэропорт Местиа имени царицы Тамар в высокогорной Сванетии будет обновлен в 2023 году, заявил директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.
По словам Каркашадзе, развитие аэропорта Местиа является одним из главных приоритетов Объединения в 2023 году. Так, будет отремонтирован терминал аэропорта, появится пожарное депо, а также будет заменена спецтехника.
"Этим аэропортом, которым 12 лет пользовались более 60 тысяч местных и международных визитеров. Это четко показало, что у аэропорта Местиа очень важная функция для Сванетии. Мы планируем осуществить в аэропорту Местиа крупные инфраструктурные проекты", - заявил Каркашадзе.
Что касается увеличения частот полетов и направлений, то они также запланированы в этом году. В частности будет увеличена частота полетов Кутаиси-Местиа из-за увеличенного спроса со стороны пассажиров. Это в основном иностранные туристы, которые хотят посетить горнолыжную зону Местиа и покататься на лыжах.
"Наша политика заключается в том, чтобы внутренние полеты были в как можно большем количестве регионов. Совсем скоро мы завершим исследование рынка. Параллельно мы исследуем возможности – в каком крае страны мы можем осуществить эти полеты", - отметил Каркашадзе, добавив, что возможно появятся и новые направления.
В 2022 году 70% иностранцев выбрали направление Местиа-Кутаиси-Местиа, а 37,5% - Натахтари-Местиа-Натахтари.
Аэропорт Местиа находится в высокогорном регионе Самегрело-Земо Сванети. Строительство аэропорта было завершено 24 декабря 2010 года. В зимний период аэропорт принимает одномоторные самолеты и небольшие пассажирские самолеты на 18 человек. В летний период аэропорт может вместить до 50 человек.
Аэропорт Местиа попал в список 10 самых необычных аэропортов мира. Архитекторы сайта Novate добавили Аэропорт Местиа в список необычных аэропортов мира и назвали "Маленьким грузинским чудом".
Регулярные рейсы в направлении Местии и обратно выполняются из международных аэропортов Натахтари и Кутаиси. Полеты в Местию выполняются по визуальным правилам и зависят от погоды.