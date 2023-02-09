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Новый успех! Вратарь сборной Грузии попал в символическую команду Чемпионата Испании
Новый успех! Вратарь сборной Грузии попал в символическую команду Чемпионата Испании
Эксперты отметили отличную игру Мамардашвили и несколько его сейвов 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T10:47+0400
2023-02-09T10:47+0400
2023-02-09T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Вратаря футбольной сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили включили в символическую сборную 20-го тура чемпионата Испании. Лучших футболистов тура определил авторитетный сайт Whoscored. Несмотря на то, что "Валенсия" проиграла матч последнего тура "Жироне" 1:0, эксперты отметили отличную игру Мамардашвили и несколько его сейвов. Международный сайт аналитики и статистики изначально дал 22-летнему голкиперу "Валенсии" 7,9 балла, но в итоге повысил оценку до 8,1 и Мамардашвили был включен в символическую команду тура. Мамардашвили перешёл в "Валенсию" на правах аренды в июне 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, испания
спорт, грузия, новости, тбилиси, испания
Новый успех! Вратарь сборной Грузии попал в символическую команду Чемпионата Испании
Эксперты отметили отличную игру Мамардашвили и несколько его сейвов
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Вратаря футбольной сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили включили в символическую сборную 20-го тура чемпионата Испании. Лучших футболистов тура определил авторитетный сайт Whoscored.
Несмотря на то, что "Валенсия" проиграла матч последнего тура "Жироне" 1:0, эксперты отметили отличную игру Мамардашвили и несколько его сейвов.
Международный сайт
аналитики и статистики изначально дал 22-летнему голкиперу "Валенсии" 7,9 балла, но в итоге повысил оценку до 8,1 и Мамардашвили был включен в символическую команду тура.
Мамардашвили перешёл в "Валенсию" на правах аренды в июне 2021 года.