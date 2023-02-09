https://sputnik-georgia.ru/20230209/novyy-uspekh-vratar-sbornoy-gruzii-popal-v-simvolicheskuyu-komandu-chempionata-ispanii-274716385.html

Новый успех! Вратарь сборной Грузии попал в символическую команду Чемпионата Испании

Новый успех! Вратарь сборной Грузии попал в символическую команду Чемпионата Испании

Эксперты отметили отличную игру Мамардашвили и несколько его сейвов 09.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Вратаря футбольной сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили включили в символическую сборную 20-го тура чемпионата Испании. Лучших футболистов тура определил авторитетный сайт Whoscored. Несмотря на то, что "Валенсия" проиграла матч последнего тура "Жироне" 1:0, эксперты отметили отличную игру Мамардашвили и несколько его сейвов. Международный сайт аналитики и статистики изначально дал 22-летнему голкиперу "Валенсии" 7,9 балла, но в итоге повысил оценку до 8,1 и Мамардашвили был включен в символическую команду тура. Мамардашвили перешёл в "Валенсию" на правах аренды в июне 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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