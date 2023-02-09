https://sputnik-georgia.ru/20230209/pochemu-pravitelstvo-otozvalo-isk-protiv-prezidenta-gruzii--otvet-kobakhidze-274723871.html
Почему правительство отозвало иск против президента Грузии – ответ Кобахидзе
Почему правительство отозвало иск против президента Грузии – ответ Кобахидзе
Правительство через суд хотела доказать президенту Грузии, что у нее нет полномочий определять внешнюю политику страны 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T13:10+0400
2023-02-09T13:10+0400
2023-02-09T13:15+0400
политика
грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Прекращение конституционного спора было чисто технически-правовым вопросом, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Правительство Грузии отозвало из Конституционного суда иск об определении конституционных полномочий президента в вопросе назначения послов. Правительство обратилось в суд 16 августа 2022 года после того, как месяцем ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать документ, полученный от Кабмина, о назначении Давида Бакрадзе постоянным представителем Грузии в ООН.Как разъяснил Кобахидзе, иск должен иметь конкретное основание, то есть спор не может быть абстрактным и должны быть конкретные случаи.Поэтому этот "технический груз" был снят с Конституционного суда, и само правительство отозвало иск, отметил он.Правительство отозвало иск против президента Грузии>>"В противном случае Конституционному суду тут же пришлось бы отклонить иск, так как Бакрадзе назначен. То есть, был снят спор, о чем и был спор", - заявил Кобахидзе.В иске было сказано, что отказом подписывать документ о назначении Бакрадзе президент Грузии напрямую вторглась в эксклюзивные конституционные полномочия правительства определять внешнюю политику страны.Истец сослался на конституционную реформу 2017-2018 годов, согласно которой в Грузии парламентская форма правления. В такой системе единственным высшим органом исполнительной власти является правительство, и оно определяет внутреннюю и внешнюю политику страны. Президент же не является частью исполнительной власти.Как пояснила ранее президент Саломе Зурабишвили, Конституцию она не нарушала, а отказалась подписывать лишь одно назначение - Давида Бакрадзе, деятельность которого на посту посла Грузии в США, по ее мнению, была малопродуктивной.В итоге в конце августа 2022 года президент Грузии все же подписала документ о назначении Давида Бакрадзе постпредом в ООН. А свое решение Зурабишвили аргументировала тем, чтобы способствовать деполяризации в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили
политика, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили
Почему правительство отозвало иск против президента Грузии – ответ Кобахидзе
13:10 09.02.2023 (обновлено: 13:15 09.02.2023)
Правительство через суд хотела доказать президенту Грузии, что у нее нет полномочий определять внешнюю политику страны
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Прекращение конституционного спора было чисто технически-правовым вопросом, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Правительство Грузии отозвало из Конституционного суда иск об определении конституционных полномочий президента в вопросе назначения послов. Правительство обратилось в суд 16 августа 2022 года после того, как месяцем ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать документ, полученный от Кабмина, о назначении Давида Бакрадзе постоянным представителем Грузии в ООН.
Как разъяснил Кобахидзе, иск должен иметь конкретное основание, то есть спор не может быть абстрактным и должны быть конкретные случаи.
"Именно на "кейсе" Бакрадзе и было построено это дело. Бакрадзе был назначен, и поэтому (иск – ред.) потерял правовую актуальность. Если бы даже правительство не отозвало иск, то рассмотрение дела технически не могло бы продолжаться", - заявил Кобахидзе в эфире Первого канала.
Поэтому этот "технический груз" был снят с Конституционного суда, и само правительство отозвало иск, отметил он.
"В противном случае Конституционному суду тут же пришлось бы отклонить иск, так как Бакрадзе назначен. То есть, был снят спор, о чем и был спор", - заявил Кобахидзе.
В иске было сказано, что отказом подписывать документ о назначении Бакрадзе президент Грузии напрямую вторглась в эксклюзивные конституционные полномочия правительства определять внешнюю политику страны.
Истец сослался на конституционную реформу 2017-2018 годов, согласно которой в Грузии парламентская форма правления. В такой системе единственным высшим органом исполнительной власти является правительство, и оно определяет внутреннюю и внешнюю политику страны. Президент же не является частью исполнительной власти.
Как пояснила ранее президент Саломе Зурабишвили, Конституцию она не нарушала, а отказалась подписывать лишь одно назначение - Давида Бакрадзе, деятельность которого на посту посла Грузии в США, по ее мнению, была малопродуктивной.
В итоге в конце августа 2022 года президент Грузии все же подписала документ о назначении Давида Бакрадзе постпредом в ООН. А свое решение Зурабишвили аргументировала тем, чтобы способствовать деполяризации в стране.