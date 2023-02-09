https://sputnik-georgia.ru/20230209/saakashvili-ne-budet-amnistirovan---lider-gruzinskoy-mechty-dal-obeschanie-274724637.html
Саакашвили не будет амнистирован - лидер "Грузинской мечты" дал обещание
Саакашвили не будет амнистирован - лидер "Грузинской мечты" дал обещание
Закон об амнистии не может быть приспособлен к одному конкретному человеку 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T13:41+0400
2023-02-09T13:41+0400
2023-02-09T13:57+0400
михаил саакашвили
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе дал обещание, что парламент Грузии не примет закон об амнистии экс-президента страны Михаила Саакашвили.Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.По его словам, все девять тысяч заключенных, включая Саакашвили, в определенной мере могут вызывать сочувствие. Однако освобождение девяти тысячи заключенных по гуманитарным соображениям исключено, подчеркнул Кобахидзе.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кобахидзе: президент Грузии учла настроения в обществе касательно Саакашвили>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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михаил саакашвили, новости, грузия, грузинская мечта
михаил саакашвили, новости, грузия, грузинская мечта
Саакашвили не будет амнистирован - лидер "Грузинской мечты" дал обещание
13:41 09.02.2023 (обновлено: 13:57 09.02.2023)
Закон об амнистии не может быть приспособлен к одному конкретному человеку
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе дал обещание, что парламент Грузии не примет закон об амнистии экс-президента страны Михаила Саакашвили.
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.
"Амнистия исключена. У нас был разговор о теоретических вариантах – принятие амнистии парламентом на эту тему исключено. Амнистия является таким законом, который должен коснутся абстрактного круга лиц. Закон об амнистии не может быть приспособлен к одному конкретному человеку, мы до конца будем соблюдать принципы", - заявил Кобахидзе.
По его словам, все девять тысяч заключенных, включая Саакашвили, в определенной мере могут вызывать сочувствие. Однако освобождение девяти тысячи заключенных по гуманитарным соображениям исключено, подчеркнул Кобахидзе.
"Я даю обещание грузинскому обществу, что принятие закона об амнистии парламентом на тему Саакашвили - исключено", - заявил Кобахидзе.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.