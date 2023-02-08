https://sputnik-georgia.ru/20230208/kobakhidze-prezident-gruzii-uchla-nastroeniya-v-obschestve-kasatelno-saakashvili-274707203.html

Кобахидзе: президент Грузии учла настроения в обществе касательно Саакашвили

Кобахидзе: президент Грузии учла настроения в обществе касательно Саакашвили

Саломе Зурабишвили заявила, что освобождение экс-президента Грузии нанесет вред стране 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T20:02+0400

2023-02-08T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Отказ президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловать экс-президента Михаила Саакашвили соответствует интересам грузинского народа и общества, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам. Накануне Зурабишвили заявила, что, учитывая заявления Саакашвили и его отказ признать и раскаяться в преступлениях, ожидается, что в случае его освобождения он станет активным противником не только власти, но и репутации страны и ее европейских перспектив. При этом она добавила, что в случае помилования Саакашвили не выйдет на свободу, так как он проходит обвиняемым еще по трем делам. По его словам, обществу хорошо известно, что одной из целей освобождения Саакашвили является именно создание источников этих беспорядков. "Похоже президент учла это, и очень хорошо, что она приняла такое решение, которое наиболее соответствует интересам грузинского народа и общества", – заявил Кобахидзе. При этом он с сожалением отметил, что сейчас позиция Зурабишвили не такая четкая, как раньше – "нет и никогда". "Признание Михаилом Саакашвили преступлений означает полную капитуляцию, и он этого не сделает. Мы знаем, что у него есть конкретные цели. Его цель – вернутся в политику, следовательно, он никогда этого не сделает", – отметил Кобахидзе. Президент призвала Саакашвили освободить Грузию и оппозицию из плена>>В свою очередь мать Саакашвили Гиули Аласания, отвечая на вопрос журналистов касательно заявления Зурабишвили, сказала, что "каждый человек имеет право делать свой выбор, у каждого есть свои ценности, у каждого есть своя мораль".Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом.Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>>На последнем судебном заседании по делу юрист Специальной пенитенциарной службы Минюста заявил, что свидетели защиты как грузинские, так и зарубежные эксперты, утверждая в суде, что Саакашвили тяжело болен, не смогли привести должные аргументы и доказательства. И это порождает вопросы касательно объективности и добросовестности специалистов. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили остался за решеткой - реакция экс-президента Грузии и планы адвокатов>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд