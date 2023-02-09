https://sputnik-georgia.ru/20230209/sluzhebnaya-sobaka-iz-gruzii-spasla-cheloveka-iz-pod-zavalov-v-turtsii--274728875.html

Служебная собака из Грузии спасла человека из-под завалов в Турции

Служебная собака из Грузии спасла человека из-под завалов в Турции

Группа помощи из Грузии укомплектована переподготовленными пожарными-спасателями, кинологами 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T15:29+0400

2023-02-09T15:29+0400

2023-02-09T15:57+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Служебная собака Службы управления чрезвычайными ситуациями по кличке Тинто нашла человека под завалами в Турции, сообщил глава службы с общественностью ведомства Георгий Тухарели. В Турции находится группа грузинских спасателей из 100 человек, а также соответсвующая техника. Специалисты из Грузии уже спасли двух человек, застрявших под завалами разрушенных зданий. Группа, которая отправлена в Турцию, укомплектована переподготовленными пожарными-спасателями, кинологами. Спасательная группа оснащена современными принадлежностями, дронами, машиной связи и всеми возможными специальными спасательными устройствами. Шестого февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения: в 04:17 по местному времени магнитуда составила 7,7, а в 13:24 – 7,6, сообщило крупнейшее турецкое государственное информационное агентство "Анадолу". По данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга, магнитуда первого землетрясения была 7,8, а второго – 7,5. Очаг землетрясения зафиксировали в провинции Кахраманмараш. В первом случае это было в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором – в 538 километрах. По последним данным, в результате разрушительных землетрясений в Турции погибли 14 014 человек, а количество раненых выросло до 63 794. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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