https://sputnik-georgia.ru/20230209/vse-gosudarstvennye-shkoly-gruzii-obnovyat-v-techenie-trekh-let-274723245.html

Все государственные школы Грузии обновят в течение трех лет

Все государственные школы Грузии обновят в течение трех лет

На ремонт и строительство школ будет потрачено порядка 380 тысяч долларов 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T12:52+0400

2023-02-09T12:52+0400

2023-02-09T12:52+0400

ираклий гарибашвили

грузия

новости

михаил чхенкели

общество

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Инфраструктура всех государственных общеобразовательных учреждений будет исправна к концу 2026 года, об этом было заявлено на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром образования и науки Михаилом Чхенкели. На встрече были рассмотрены проекты, запланированные в сфере образования и науки в 2023 году. Особое внимание было уделено динамике внедрения "Стратегии развития Грузии – 2030". Министр и его заместители предоставили премьер-министру детальную информацию о всех тех программах и проектах, которые запланированы в этом году, сообщили в пресс-службе главы правительства. Было подчеркнуто значение беспрецедентного проекта, который предусматривает ремонт и строительство 800 школ. Стоимость проекта – один миллиард лари (378,1 миллиона долларов). Правительство Грузии построит и обновит 885 детских садов>>Проект осуществляет Агентство развития образовательной и научной инфраструктуры. На первом этапе, в 2022 году, агентство объявило тендеры на ремонт 320 школ и строительство 80 школ. Были отобраны те школы, которые больше всего нуждались в ремонтных работах. На следующем этапе проекта планируется ремонт оставшихся 400 школ в течение 2024-2026 годов. Благодаря осуществлению этого проекта новыми образовательными ресурсами и обновленной инфраструктурой будут пользоваться более 230 тысяч учеников. Всего в Грузии 2 302 школы, из которых 2 086 государственные. В школах числится 633,3 тысячи учеников, из которых 569,6 тысячи учатся в государственных школах."Стратегии развития Грузии – 2030""Стратегии развития Грузии – 2030" - это десятилетний план развития Грузии. Стратегия является документом долгосрочной политики, представляющим собой единое видение правительства и объединяющим в себе все основные приоритетные направления устойчивого развития.Стратегия определяет цели и задачи решения проблем и вызовов, существующих в каждом секторе. Следит за выполнением поставленных целей и задач Межведомственный совет развития и реформ страны, которым руководит премьер.Согласно стратегии правительство к 2030 году реализует реформы по таким важным направлениям, как развитие социально-экономической политики, укрепление стабильности и безопасности, хорошее управление, правосудие и защита прав человека.Документ основан на принципах международного сотрудничества и приоритетах Повестки дня ООН на период до 2030 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий гарибашвили, грузия, новости, михаил чхенкели, общество