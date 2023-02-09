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Зарплата депутатов-прогульщиков в Грузии пойдет на помощь Турции
Зарплата депутатов-прогульщиков в Грузии пойдет на помощь Турции
Председатель парламента Грузии призвал депутатов подключиться к благотворительной акции 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T00:19+0400
2023-02-09T00:19+0400
2023-02-09T00:19+0400
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турция
шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Парламент Грузии начинает благотворительную акцию по оказанию помощи пострадавшим от землетрясений жителям Турции, заявил председатель высшего законодательного органа Шалва Папуашвили на заседании. По последним данным, в результате двух мощных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 9 тысяч человек, ранены около 53 тысяч. Обрушилось более 6,4 тысячи зданий. По его словам, также уже открыт банковский счет, куда депутаты и сотрудники аппарата парламента смогут перечислить деньги, на которые планируется приобретение продуктов питания и одежды для отправки в Турцию в качестве гуманитарной помощи. Ранее решением правительства в Турцию были отправлены 100 спасателей и спецтехника.Вторая группа спасателей из Грузии отправилась в Турцию>>Жертвами разрушительных землетрясений в Турции стали и граждане Грузии. По официальным данным, погибли двое. СМИ сообщают еще об одной жертве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, турция, шалва папуашвили
грузия, новости, общество, турция, шалва папуашвили
Зарплата депутатов-прогульщиков в Грузии пойдет на помощь Турции
Председатель парламента Грузии призвал депутатов подключиться к благотворительной акции
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Парламент Грузии начинает благотворительную акцию по оказанию помощи пострадавшим от землетрясений жителям Турции, заявил председатель высшего законодательного органа Шалва Папуашвили на заседании.
По последним данным, в результате двух мощных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 9 тысяч человек, ранены около 53 тысяч. Обрушилось более 6,4 тысячи зданий.
"Я призываю всех депутатов подключится к благотворительной акции. Я уже обратился к казначейскому совету, чтобы срезанная за пропуски в декабре по неуважительной причине зарплата депутатов парламента была направлена на эту благотворительную акцию", - сказал Папуашвили.
По его словам, также уже открыт банковский счет, куда депутаты и сотрудники аппарата парламента смогут перечислить деньги, на которые планируется приобретение продуктов питания и одежды для отправки в Турцию в качестве гуманитарной помощи.
Ранее решением правительства в Турцию были отправлены 100 спасателей и спецтехника.
Жертвами разрушительных землетрясений в Турции стали и граждане Грузии. По официальным данным, погибли двое. СМИ сообщают еще об одной жертве.