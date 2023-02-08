https://sputnik-georgia.ru/20230208/vtoraya-gruppa-spasateley-iz-gruzii-otpravilas-v-turtsiyu-274701792.html

Вторая группа спасателей из Грузии отправилась в Турцию

Вторая группа спасателей из Грузии отправилась в Турцию

В кратчайшие сроки после разрушительного землетрясения в Турции Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии укомплектовала спасательно-пожарную группу... 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T17:31+0400

2023-02-08T17:31+0400

2023-02-08T17:35+0400

землетрясения в грузии

грузия

новости

турция

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. К 60 спасателям, которые отправились на помощь пострадавшим после землетрясения в Турции 7 февраля, присоединились еще 40 коллег.По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в Турцию накануне отправили соответствующую технику и группу спасателей из 60 человек. Они подключились к спасательным мероприятиям и вытащили из-под завалов 21-летнюю женщину.В среду сорок грузинских спасателей отправились в город Адыяман, где спасательные мероприятия проходят в беспрерывном режиме. Грузинских спасателей из Тбилисского международного аэропорта проводили глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили и посол Турции в Грузии Али Каан Орбаи.Грузинские спасатели в Турции помогли женщине, застрявшей под завалами>>"Я, как посол Турции в Грузии, очень горд сказать, что наш сосед, старый друг и стратегический партнер – Грузия была одной из первых стран, которая отреагировала для того, чтобы помочь нам. В ближайшее время после инцидента Служба управления чрезвычайными ситуациями укомплектовала спасательно-пожарную группу", – заявил Каан Орбаи.То, что грузинские спасатели находятся в Адыямане, вселяет надежду в местных жителей, отметил посол.Группа, которая отправлена в Турцию, укомплектована переподготовленными пожарными-спасателями и кинологами. Спасательная группа оснащена современными принадлежностями, дронами, машиной связи и всеми возможными специальными спасательными устройствами.Шестого февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения: в 04:17 по местному времени магнитуда составила 7,7, а в 13:24 – 7,6, сообщило крупнейшее турецкое государственное информационное агентство "Анадолу".Грузинские спасатели в Турции ведут поиск выживших после землетрясения - фото>>По данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга, магнитуда первого землетрясения была 7,8, а второго – 7,5.Очаг землетрясения зафиксировали в провинции Кахраманмараш. В первом случае это было в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором – в 538 километрах.По последним данным, в результате разрушительных землетрясений в Турции погибли 8 574 человек, а количество раненых выросло до 49 тысячи. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий.В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1 440. Полностью разрушены около 150 зданий в разных провинциях страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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землетрясения в грузии, грузия, новости, турция, служба по управлению чрезвычайными ситуациями