https://sputnik-georgia.ru/20230210/antikorruptsionnoe-byuro-v-gruzii-vozglavil-razhden-kuprashvili-274763786.html
Антикоррупционное бюро в Грузии возглавил Ражден Купрашвили
Антикоррупционное бюро в Грузии возглавил Ражден Купрашвили
Ранее Купрашвили занимал должность директора Службы юридической помощи. 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T16:06+0400
2023-02-10T16:06+0400
2023-02-10T16:10+0400
новости
грузия
политика
зураб азнаурашвили
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
служба юридической помощи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24870/03/248700355_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_a1ffc8086cb12ff392ad0956c4e0d446.jpg
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Раждена Купрашвили с назначением на пост главы Антикоррупционного бюро, говорится в сообщении на сайте администрации правительства. Глава грузинского правительства в пятницу встретился с Купрашвиили и пожелал ему успехов в будущей деятельности. До сегодняшнего дня Купрашвили занимал должность директора Службы юридической помощи. В разное время он был директором "Черноморской международной арбитражной палаты", а также директором правозщитной организации "Купрашвили и адвокаты". Конкурс по отбору кандидатов на пост главы Антикоррупционного бюро прошел в два этапа - отбор заявок и собеседование. По решению конкурсной комисси 6 февраля премьер-министру были представлены три кандидатуры – Зураба Азнаурашвили, Раждена Купрашвили и Элгуджи Макалатия. По назначению премьера, Купрашвили будет возглавлять бюро в течение шести лет. Кто возглавил Антикоррупционное бюро Грузии? Начинается второй этап конкурса>>Антикоррупционное бюро - это совершенно новая структура, которая должна будет самостоятельно осуществлять свою деятельность и при этом быть подотчетной парламенту Грузии и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией. Основная задача бюро – содействие борьбе с коррупцией. Бюро должно будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии. При этом Антикоррупционное бюро должно будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц. Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 условий, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24870/03/248700355_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_e38eda1a62703c712238689276ebacf3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, политика, зураб азнаурашвили, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, служба юридической помощи
новости, грузия, политика, зураб азнаурашвили, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, служба юридической помощи
Антикоррупционное бюро в Грузии возглавил Ражден Купрашвили
16:06 10.02.2023 (обновлено: 16:10 10.02.2023)
Ранее Купрашвили занимал должность директора Службы юридической помощи.
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Раждена Купрашвили с назначением на пост главы Антикоррупционного бюро, говорится в сообщении на сайте администрации правительства.
Глава грузинского правительства в пятницу встретился с Купрашвиили и пожелал ему успехов в будущей деятельности.
"На встрече речь шла о будущей деятельности Антикоррупционного бюро. Было отмечено, что правительство тщательно работает над выполнением 12-пунктового плана Еврокомиссии и создание Антикоррупционного бюро также было частью выполнения 12-пунктового плана Еврокомиссии", - говорится в сообщении
.
До сегодняшнего дня Купрашвили занимал должность директора Службы юридической помощи. В разное время он был директором "Черноморской международной арбитражной палаты", а также директором правозщитной организации "Купрашвили и адвокаты".
Конкурс по отбору кандидатов на пост главы Антикоррупционного бюро прошел в два этапа - отбор заявок и собеседование.
По решению конкурсной комисси 6 февраля премьер-министру были представлены три кандидатуры – Зураба Азнаурашвили, Раждена Купрашвили и Элгуджи Макалатия.
По назначению премьера, Купрашвили будет возглавлять бюро в течение шести лет.
Антикоррупционное бюро - это совершенно новая структура, которая должна будет самостоятельно осуществлять свою деятельность и при этом быть подотчетной парламенту Грузии и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией.
Основная задача бюро – содействие борьбе с коррупцией. Бюро должно будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии.
При этом Антикоррупционное бюро должно будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц.
Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 условий, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.