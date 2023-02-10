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Антикоррупционное бюро в Грузии возглавил Ражден Купрашвили

Антикоррупционное бюро в Грузии возглавил Ражден Купрашвили

Ранее Купрашвили занимал должность директора Службы юридической помощи. 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T16:06+0400

2023-02-10T16:06+0400

2023-02-10T16:10+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Раждена Купрашвили с назначением на пост главы Антикоррупционного бюро, говорится в сообщении на сайте администрации правительства. Глава грузинского правительства в пятницу встретился с Купрашвиили и пожелал ему успехов в будущей деятельности. До сегодняшнего дня Купрашвили занимал должность директора Службы юридической помощи. В разное время он был директором "Черноморской международной арбитражной палаты", а также директором правозщитной организации "Купрашвили и адвокаты". Конкурс по отбору кандидатов на пост главы Антикоррупционного бюро прошел в два этапа - отбор заявок и собеседование. По решению конкурсной комисси 6 февраля премьер-министру были представлены три кандидатуры – Зураба Азнаурашвили, Раждена Купрашвили и Элгуджи Макалатия. По назначению премьера, Купрашвили будет возглавлять бюро в течение шести лет. Кто возглавил Антикоррупционное бюро Грузии? Начинается второй этап конкурса>>Антикоррупционное бюро - это совершенно новая структура, которая должна будет самостоятельно осуществлять свою деятельность и при этом быть подотчетной парламенту Грузии и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией. Основная задача бюро – содействие борьбе с коррупцией. Бюро должно будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии. При этом Антикоррупционное бюро должно будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц. Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 условий, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, зураб азнаурашвили, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, служба юридической помощи