https://sputnik-georgia.ru/20230201/kto-vozglavil-antikorruptsionnoe-byuro-gruzii-nachinaetsya-vtoroy-etap-konkursa-274458764.html

Кто возглавил Антикоррупционное бюро Грузии? Начинается второй этап конкурса

Кто возглавил Антикоррупционное бюро Грузии? Начинается второй этап конкурса

Желание возглавить Антикоррупционное бюро Грузии изъявили 38 человек 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Второй этап конкурса по отбору кандидатов на пост главы Антикоррупционного бюро – собеседование, состоится на будущей неделе, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства Грузии. По информации ведомства, желание принять участие в конкурсе выразили 38 человек. Заявки кандидатов принимались с 11 до 25 января включительно на странице Бюро публичной службы. Подать документы могли граждане Грузии с пятилетним опытом работы в системе правосудия, в сфере прав человека или в сфере охраны порядка с высокой репутацией и без судимости. Конкурс состоит из двух этапов – отбор заявок и собеседование.Накануне в администрации правительства собрались члены конкурсной комиссии под руководством Реваза Джавелидзе и обсудили поступившие заявки. Они проверили соответствие документов требованиям закона, сказано в сообщении.По результатам конкурса будет отобрано не менее двух, но не более пяти кандидатов.Министр: Грузия в числе лучших в направлении борьбы с коррупцией>>Глава Антикоррупционного бюро будет назначен премьер-министром Грузии сроком на шесть лет. На основании изменений, внесенных в законодательство Грузии, Антикоррупционное бюро - это совершенно новая структура, которая должна будет самостоятельно осуществлять свою деятельность и при этом быть подотчетной парламенту Грузии и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией. Основная задача бюро – содействие борьбе с коррупцией. Бюро должно будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии. Как изменилась Грузия за 10 лет? Талаквадзе рассказал об успехах страны на сессии ПАСЕ>>При этом Антикоррупционное бюро должно будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц. Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 условий, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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