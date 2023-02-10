https://sputnik-georgia.ru/20230210/derzkoe-ograblenie-banka-gruzii-v-zugdidi-esebua-ostanetsya-v-tyurme-274772172.html
Дерзкое ограбление "Банка Грузии" в Зугдиди: Эсебуа останется в тюрьме
Дерзкое ограбление "Банка Грузии" в Зугдиди: Эсебуа останется в тюрьме
Суд разделил мнение прокуратуры, что обиняемый может оказать давление на свидетелей или скрыться от правосудия 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T19:29+0400
2023-02-10T19:29+0400
2023-02-10T19:29+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Зугдидский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении Бадри Эсебуа, который обвиняется в совершении самого дерзкого ограбления в стране по новому эпизоду.Эсебуа, обвиняемый в ограблении зугдидского филиала "Банка Грузии" в 2020 году, был задержан 8 февраля этого года в селе Джихашкари в регионе Самегрело - Земо Сванети. Накануне ему предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, передает телеканал "Рустави 2".Суд разделил мнение прокуратуры, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей или скрыться от правосудия. Новый эпизод обвинения касается оружия, обнаруженного в доме в селе Джихашкари после задержания. Помимо оружия полиция также нашла у Эсебуа паспорт де-факто республики Абхазия и рубли. Сам Эсебуа, который присутствовал на заседании дистанционно из Батумской тюрьмы, свою вину не признал. Что касается нападения на филиал "Банка Грузии", то обвинения по этому делу Эсебуа предъявили еще в 2020 году, и теперь дело находится на рассмотрении в суде. Заседание назначено на 20 февраля. По этому делу Эсебуа предъявлены обвинения по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма. Дерзкое ограбление Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека. Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки. Ограбление "Банка Грузии" - Эсебуа обвинил полицию в подбросе улик>>МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт. Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы. Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, зугдиди, самегрело, тбилиси, "банк грузии", зугдидский районный суд
грузия, новости, происшествия, зугдиди, самегрело, тбилиси, "банк грузии", зугдидский районный суд
Дерзкое ограбление "Банка Грузии" в Зугдиди: Эсебуа останется в тюрьме
Суд разделил мнение прокуратуры, что обиняемый может оказать давление на свидетелей или скрыться от правосудия
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Зугдидский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении Бадри Эсебуа, который обвиняется в совершении самого дерзкого ограбления в стране по новому эпизоду.
Эсебуа, обвиняемый в ограблении зугдидского филиала "Банка Грузии" в 2020 году, был задержан 8 февраля этого года в селе Джихашкари в регионе Самегрело - Земо Сванети. Накануне ему предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, передает телеканал "Рустави 2
".
Суд разделил мнение прокуратуры, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей или скрыться от правосудия.
Новый эпизод обвинения касается оружия, обнаруженного в доме в селе Джихашкари после задержания. Помимо оружия полиция также нашла у Эсебуа паспорт де-факто республики Абхазия и рубли.
Сам Эсебуа, который присутствовал на заседании дистанционно из Батумской тюрьмы, свою вину не признал.
Что касается нападения на филиал "Банка Грузии", то обвинения по этому делу Эсебуа предъявили еще в 2020 году, и теперь дело находится на рассмотрении в суде. Заседание назначено на 20 февраля.
По этому делу Эсебуа предъявлены обвинения по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма.
Дерзкое ограбление
Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.
Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.
МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт.
Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы.
Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.