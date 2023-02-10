https://sputnik-georgia.ru/20230210/politsiya-podkinula-esebua-patrony--advokat-274749526.html

Полиция подкинула Эсебуа патроны – адвокат

Полиция подкинула Эсебуа патроны – адвокат

Обвиняемый в ограблении банка, которого правоохранители искали более двух лет, отрицает свою вину 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Бывший военный Бадри Эсебуа, который обвиняется в совершении самого дерзкого ограбления банка в стране, "Банка Грузии" в 2020 году, утверждает, что патроны, изъятые из дома в селе Джихашкари во время его задержания, подложила полиция, заявил адвокат Иосиф Джанджгава.Эсебуа задержали 8 февраля в селе Джихашкари (регион Самегрело - Земо Сванети) в доме его родственника Омиане Джикия. Ему заочно предъявлены обвинения по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма.Новое обвинение также касается оружия – Эсебуа предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. В данном случае речь идет об оружии, обнаруженном в доме в селе Джихашкари, после задержания.Дерзкое ограбление "Банка Грузии": обвиняемому Эсебуа ужесточили обвинение>>По словам адвоката, в деле есть только два доказательства – образцы голоса, которые, как утверждает следствие, принадлежит Эсебуа, и второе - патроны, которые были изъяты из дома в селе Джихашкари.Адвокат также утверждает, что два года Эсебуа не покидал Грузия, однако исключает тот факт, что все это время обвиняемый в ограблении банка скрывался в семье Джикия.Как разъяснил защитник интересов Эсебуа, его подзащитный принял решение скрыться, так как после того, как в СМИ распространилась информация о том, что он забрал из банка полмиллиона долларов, охоту на него могли объявить не только правоохранители, но и другие лица."Исходя из этого он уклонился от расследования. Затем на основании сфальсифицированных улик задержали его брата. Именно это стало основанием для того, чтобы он уклонился от расследования", - заявил Джикия в эфире телеканала "ТВ Пирвели".Адвокат также утверждает, что во время ограбления банка Эсебуа был в Зугдиди. В ту ночь он находился дома, и лишь на второй день ему стало известно, что было озвучено его имя.Первое заседание по делу Эсебуа состоится в Зугдидском районном суде 20 февраля.Дерзкое ограблениеВооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.Как задержали и где скрывался Бадри Эсебуа – версии>>МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт.Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы.Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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