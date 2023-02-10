https://sputnik-georgia.ru/20230210/gruzinskie-npo-trebuyut-peresmotret-novye-pravila-povedeniya-zhurnalistov-v-parlamente-274776112.html
Грузинские НПО требуют пересмотреть новые правила поведения журналистов в парламенте
Грузинские НПО требуют пересмотреть новые правила поведения журналистов в парламенте
НПО предлагают внести коррективы в свод правил вместе с журналистами 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T21:24+0400
2023-02-10T21:24+0400
2023-02-10T21:24+0400
политика
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новости
тбилиси
шалва папуашвили
служба государственной охраны
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Некоторые пункты приказа, определяющего правила поведения представителей СМИ в парламенте Грузии, необходимо изменить и уточнить, а некоторые - и вовсе изъять, считает представитель НПО "Национальная платформа" Лаша Тугуши. Об этом Тугуши заявил после встречи представителей неправительственного сектора с председателем парламента Шалвой Папуашвили, который на днях издал приказ о новых правилах аккредитации и поведения представителей СМИ в законодательном органе страны. В свою очередь, директор "Альянса региональных вещателей Грузии" Натия Купрашвили уточнила, что предложения главы парламента должны быть рассмотрены вместе с журналистами. "Есть предложение пересмотреть правила вместе с журналистами, которые непосредственно работают в этом учреждении, и принять их таким образом, чтобы каждый пункт был прозрачным и не создавал риска для работы журналистов. Это наше предложение", - заявила Купрашвили. Согласно правилам поведения аккредитованных в парламенте представителей СМИ, журналист не должен мешать ходу мероприятий в парламенте, без предварительного разрешения не фотографировать рабочий кабинет депутата или сотрудника аппарата. Новые правила аккредитации СМИ: спикер парламента Грузии разъяснил причину нововведений>>Прекратить запись интервью в случае отказа члена парламента, сотрудника аппарата или посетителя парламента.Без согласия депутата, сотрудника аппарата или лица, посещающего парламент, не фотографировать их документы, экран телефона или другое электронное устройство таким образом, чтобы отображаемая на нем информация могла быть воспринята. Не допускать в парламенте непристойных, сексистских, дискриминационных обращений или действий в отношении личности; подчиняться указаниям Службы государственной охраны и приставов. Кроме того, журналист должен носить аккредитацию на видном месте и не передавать ее другим лицам. Новые правила входят в силу с 1 марта текущего года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, служба государственной охраны
политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, служба государственной охраны
Грузинские НПО требуют пересмотреть новые правила поведения журналистов в парламенте
НПО предлагают внести коррективы в свод правил вместе с журналистами
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Некоторые пункты приказа, определяющего правила поведения представителей СМИ в парламенте Грузии, необходимо изменить и уточнить, а некоторые - и вовсе изъять, считает представитель НПО "Национальная платформа" Лаша Тугуши.
Об этом Тугуши заявил после встречи представителей неправительственного сектора с председателем парламента Шалвой Папуашвили, который на днях издал приказ о новых правилах аккредитации и поведения представителей СМИ в законодательном органе страны.
"Мы думаем, что правила, которые были обнародованы, являются проблематичными для журналистов, поскольку дают возможность для широкой интерпретации. Это может создать определенные проблемы для журналистов, неудобства, а в некоторых случаев и потерю аккредитации. Поэтому думаю, что определенные пункты в этом документе должны быть изменены", - заявил Тугуши.
В свою очередь, директор "Альянса региональных вещателей Грузии" Натия Купрашвили уточнила, что предложения главы парламента должны быть рассмотрены вместе с журналистами.
"Есть предложение пересмотреть правила вместе с журналистами, которые непосредственно работают в этом учреждении, и принять их таким образом, чтобы каждый пункт был прозрачным и не создавал риска для работы журналистов. Это наше предложение", - заявила Купрашвили.
Согласно правилам поведения аккредитованных в парламенте представителей СМИ, журналист не должен мешать ходу мероприятий в парламенте, без предварительного разрешения не фотографировать рабочий кабинет депутата или сотрудника аппарата.
Прекратить запись интервью в случае отказа члена парламента, сотрудника аппарата или посетителя парламента.
Без согласия депутата, сотрудника аппарата или лица, посещающего парламент, не фотографировать их документы, экран телефона или другое электронное устройство таким образом, чтобы отображаемая на нем информация могла быть воспринята.
Не допускать в парламенте непристойных, сексистских, дискриминационных обращений или действий в отношении личности; подчиняться указаниям Службы государственной охраны и приставов. Кроме того, журналист должен носить аккредитацию на видном месте и не передавать ее другим лицам.
Новые правила входят в силу с 1 марта текущего года.