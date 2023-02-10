https://sputnik-georgia.ru/20230210/gruzinskie-spasateli-prodolzhayut-pomogat-postradavshim-v-turtsii-274750728.html

Грузинские спасатели продолжают помогать пострадавшим в Турции

Грузинские спасатели продолжают помогать пострадавшим в Турции

В результате интенсивных и сложных спасательных мероприятий грузинские спасатели помогли троим людям 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T12:43+0400

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служба по управлению чрезвычайными ситуациями

землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии спасли троих человек, оказавшихся под завалами разрушенных зданий в Турции, в том числе одного человека спасла служебная собака, говорится в сообщении ведомства.В Турции находится группа грузинских спасателей из 100 человек, а также соответствующая техника. Грузинская спасательная группа проводит спасательную операцию в городе Адыяман."Создана специальная группа, главная задача которой – быстрое реагирование на поступившую информацию о попавших под завалы живых граждан. При этом, на месте действует полевой штаб, который находится в постоянной координации с центром оперативного управления города Адыяман", – говорится в сообщении МВД.Группа, которая отправлена в Турцию, по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, укомплектована переподготовленными пожарными-спасателями, кинологами.Спасательная группа оснащена современными принадлежностями, дронами, машиной связи и всеми возможными специальными спасательными устройствами.Грузия выделила Турции миллион лари для оказания гуманитарной помощи>>Шестого февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения: в 04:17 по местному времени магнитуда составила 7,7, а в 13:24 – 7,6, сообщило крупнейшее турецкое государственное информационное агентство "Анадолу".По данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга, магнитуда первого землетрясения была 7,8, а второго – 7,5.Очаг землетрясения зафиксировали в провинции Кахраманмараш. В первом случае это было в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором – в 538 километрах.По последним данным, в результате разрушительных землетрясений в Турции погибли 18 342 человека, а количество раненых выросло до 74 242. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, тбилиси, турция, ираклий гарибашвили, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, землетрясение в турции 2023