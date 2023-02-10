https://sputnik-georgia.ru/20230210/gruziya-vydelila-turtsii-million-lari-dlya-okazaniya-gumanitarnoy-pomoschi-274749824.html

Грузия выделила 1 млн лари на помощь Турции

Грузия выделила 1 млн лари на помощь Турции

На выделенные средства приобретут все необходимое для пострадавших во время землетрясения 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T12:00+0400

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распорядился выделить 1 миллион лари (около 370 тысячи долларов) на помощь Турции, пострадавшей от разрушительных землетрясений, сообщает пресс-служба правительства.По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 18 тысяч человек, а количество раненых превысило 74 тысячи. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий.Средства выделены из Резервного фонда правительства. Деньги будут перечислены Минздраву Грузии, который займется покупкой медикаментов, продуктов питания, одежды, медицинского оснащения и других необходимых вещей для пострадавших в результате землетрясения.Служебная собака из Грузии спасла человека из-под завалов в Турции>>Напомним, что по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в Турцию отправили соответствующую технику и группу спасателей из ста человек. Грузинские спасатели спасли трех человек, застрявших под завалами разрушенных зданий.Группа, которая отправлена в Турцию, укомплектована переподготовленными пожарными-спасателями и кинологами. Спасательная группа оснащена современными принадлежностями, дронами, машиной связи и всеми возможными специальными спасательными устройствами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, турция, землетрясение в турции 2023