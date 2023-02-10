https://sputnik-georgia.ru/20230210/gruziya-ne-budet-svorachivat-s-puti--mirnogo-resheniya-konfliktov-274745611.html

Премьер Грузии обсудил с госминистром мирное урегулирование конфликтов

Премьер Грузии обсудил с госминистром мирное урегулирование конфликтов

Среди прочего власти Грузии намерены активизировать усилия по укреплению торгово-экономических связей с жителями неподконтрольных территорий 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T01:23+0400

2023-02-10T01:23+0400

2023-02-10T01:24+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Власти Грузии пересмотрят политику примирения и включенности, сохранив при этом принцип мирного урегулирования конфликтов, говорится в пресс-релизе по итогам встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Теей Ахвледиани. Власти Грузии потеряли контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) в начале 1990-х годов. После августовской войны 2008 года Россия признала независимость этих территорий, а Грузия в ответ разорвала дипотношения с Россией. До разработки новой стратегии продолжат работать действующие до сих пор механизмы. В частности, власти Грузии намерены активизировать усилия по укреплению торгово-экономических связей с жителями неподконтрольных территорий в рамках программы "Шаг к лучшему будущему" и его инструмента "Фонд мира для лучшего будущего", в рамках которого уже профинансировано 75 бизнес проектов. "Шаг к лучшему будущему"- инициатива правительства Грузии, направленная на сближение конфликтующих сторон и развитие основанного на совместных интересах сотрудничества. Власти Грузии также обещают молодежи, проживающей на неподконтрольных территориях, доступ к качественному образованию на всех ступенях благодаря эффективному функционированию льготных программ и их дальнейшему усовершенствованию. Очередной раунд Женевских переговоров перенесли на апрель>>Также продолжиться поддержка семей живущих в селах у административных границ в том числе путем осуществления социально-экономических, инфраструктурных, сельскохозяйственных, образовательных и других программ. Кроме того власти совместно с Комитетом красного креста и полумесяца продолжат работу по поиску без вести пропавших во время конфликтов и увеличат роль государства в этом направлении. В целях повышения эффективности поиска без вести пропавших во время конфликтов в 90-х годах и в 2008 году, согласно рекомендациям Международного комитета красного креста, поэтапно вырастет роль включенных в программу госведомств, а также усилится сотрудничество с международными партнерами. Также продолжиться и поддержка мирных инициатив молодежи и женщин. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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