https://sputnik-georgia.ru/20230210/gruziya-ne-budet-svorachivat-s-puti--mirnogo-resheniya-konfliktov-274745611.html
Премьер Грузии обсудил с госминистром мирное урегулирование конфликтов
Премьер Грузии обсудил с госминистром мирное урегулирование конфликтов
Среди прочего власти Грузии намерены активизировать усилия по укреплению торгово-экономических связей с жителями неподконтрольных территорий 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T01:23+0400
2023-02-10T01:23+0400
2023-02-10T01:24+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Власти Грузии пересмотрят политику примирения и включенности, сохранив при этом принцип мирного урегулирования конфликтов, говорится в пресс-релизе по итогам встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Теей Ахвледиани. Власти Грузии потеряли контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) в начале 1990-х годов. После августовской войны 2008 года Россия признала независимость этих территорий, а Грузия в ответ разорвала дипотношения с Россией. До разработки новой стратегии продолжат работать действующие до сих пор механизмы. В частности, власти Грузии намерены активизировать усилия по укреплению торгово-экономических связей с жителями неподконтрольных территорий в рамках программы "Шаг к лучшему будущему" и его инструмента "Фонд мира для лучшего будущего", в рамках которого уже профинансировано 75 бизнес проектов. "Шаг к лучшему будущему"- инициатива правительства Грузии, направленная на сближение конфликтующих сторон и развитие основанного на совместных интересах сотрудничества. Власти Грузии также обещают молодежи, проживающей на неподконтрольных территориях, доступ к качественному образованию на всех ступенях благодаря эффективному функционированию льготных программ и их дальнейшему усовершенствованию. Очередной раунд Женевских переговоров перенесли на апрель>>Также продолжиться поддержка семей живущих в селах у административных границ в том числе путем осуществления социально-экономических, инфраструктурных, сельскохозяйственных, образовательных и других программ. Кроме того власти совместно с Комитетом красного креста и полумесяца продолжат работу по поиску без вести пропавших во время конфликтов и увеличат роль государства в этом направлении. В целях повышения эффективности поиска без вести пропавших во время конфликтов в 90-х годах и в 2008 году, согласно рекомендациям Международного комитета красного креста, поэтапно вырастет роль включенных в программу госведомств, а также усилится сотрудничество с международными партнерами. Также продолжиться и поддержка мирных инициатив молодежи и женщин. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, абхазия, цхинвальский регион, ираклий гарибашвили, международный комитет красного креста
новости, грузия, политика, абхазия, цхинвальский регион, ираклий гарибашвили, международный комитет красного креста
Премьер Грузии обсудил с госминистром мирное урегулирование конфликтов
01:23 10.02.2023 (обновлено: 01:24 10.02.2023)
Среди прочего власти Грузии намерены активизировать усилия по укреплению торгово-экономических связей с жителями неподконтрольных территорий
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Власти Грузии пересмотрят политику примирения и включенности, сохранив при этом принцип мирного урегулирования конфликтов, говорится в пресс-релизе по итогам встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Теей Ахвледиани.
Власти Грузии потеряли контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) в начале 1990-х годов. После августовской войны 2008 года Россия признала независимость этих территорий, а Грузия в ответ разорвала дипотношения с Россией.
"Надо отметить, что с учетом изменившейся среды безопасности в регионе этот процесс (пересмотр политики - ред.) по существу связан с приведением в соответствие с новой реальностью тематически связанных документов в рамках единого правительственного подхода мирного урегулирования конфликтов", - говорится в сообщении.
До разработки новой стратегии продолжат работать действующие до сих пор механизмы.
В частности, власти Грузии намерены активизировать усилия по укреплению торгово-экономических связей с жителями неподконтрольных территорий в рамках программы "Шаг к лучшему будущему" и его инструмента "Фонд мира для лучшего будущего", в рамках которого уже профинансировано 75 бизнес проектов.
"Шаг к лучшему будущему"- инициатива правительства Грузии, направленная на сближение конфликтующих сторон и развитие основанного на совместных интересах сотрудничества.
Власти Грузии также обещают молодежи, проживающей на неподконтрольных территориях, доступ к качественному образованию на всех ступенях благодаря эффективному функционированию льготных программ и их дальнейшему усовершенствованию.
Также продолжиться поддержка семей живущих в селах у административных границ в том числе путем осуществления социально-экономических, инфраструктурных, сельскохозяйственных, образовательных и других программ.
Кроме того власти совместно с Комитетом красного креста и полумесяца продолжат работу по поиску без вести пропавших во время конфликтов и увеличат роль государства в этом направлении.
В целях повышения эффективности поиска без вести пропавших во время конфликтов в 90-х годах и в 2008 году, согласно рекомендациям Международного комитета красного креста, поэтапно вырастет роль включенных в программу госведомств, а также усилится сотрудничество с международными партнерами.
Также продолжиться и поддержка мирных инициатив молодежи и женщин.