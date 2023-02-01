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Очередной раунд Женевских переговоров перенесли на апрель

Очередной раунд Женевских переговоров перенесли на апрель

Участники Женевских переговоров должны были встретиться в феврале, но встречу перенесли на апрель 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T11:46+0400

2023-02-01T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Очередной раунд международных женевских переговоров состоится в апреле 2023 года, сообщил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. В международных женевских переговорах принимают участие представители Грузии, России, де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона, а также представители США, ООН, Евросоюза и ОБСЕ. При этом в совместном заявлении сопредседателей Женевских переговоров отмечено, что очередной раунд переговоров, который должен был состоятся в феврале 2023 года, пройдет в начале апреля. "Сопредседатели подтверждают готовность к участию в консультациях со всеми участниками как по процессу в целом, так и по предстоящей встрече в частности", - говорится в совместном заявлении. Как будут развиваться отношения Грузии и России в 2023 году? Мнение экспертов>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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