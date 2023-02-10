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Машины с гуманитарной помощью отправились из Грузии в Турцию

Машины с гуманитарной помощью отправились из Грузии в Турцию

Груз с гуманитарной помощью будет доставлен до распределительного центра, а после - в зоны бедствия 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T19:09+0400

2023-02-10T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Пять грузовых автомобилей с гуманитарной помощью отправились из Грузии в Турцию, сообщил посол Турции в Грузии Али Каан Орбай журналистам. По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли около 19 тысяч человек, а количество раненых превысило 75,5 тысячи. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий. По его словам, пять грузовых автомобилей довезут груз до распределительных центров, откуда груз перенаправят в места, где помощь нужнее. "Грузия была одной из первых стран, которая высказала готовность нам помочь. Она отправила очень профессиональный отряд из 100 спасателей, который сейчас находится в провинции Адьяман", - сказал Орбай. По его словам, спасатели извлекли из завалов три человека, одного из которых спасла их собака. "Мы чувствуем, что Грузия с нами рядом с первого дня этой катастрофы. Мы искренне благодарны правительству Грузии, грузинскому народу, турецкой диаспоре, нашим грузинским друзьям, грузинским братьям и сестрам, которые никогда не оставляют нас одних", - сказал Орбай. Как грузинские спасатели работают в Турции на месте бедствия - видео>>По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сразу после землетрясения в Турцию отправлена соответствующая техника и группа спасателей из ста человек. Кроме того, из Резервного фонда правительства для оказания гуманитарной помощи Турции выделят один миллион лари (374,5 тысячи долларов). Деньги будут перечислены Минздраву Грузии, который займется покупкой медикаментов, продуктов питания, одежды, медицинского оснащения и других необходимых вещей для пострадавших в результате землетрясения. Специальный фонд для сбора средств создал и парламент Грузии. Депутаты намерены отправить в Турцию продукты питания и предметы первой необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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