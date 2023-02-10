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МВД Грузии не подтвердило гибель рабочих при строительстве тоннеля Квешети-Коби

МВД Грузии не подтвердило гибель рабочих при строительстве тоннеля Квешети-Коби

Информационное агентство "Мтис амбеби" утверждает, что рабочие пострадали от отравления 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T15:21+0400

2023-02-10T15:21+0400

2023-02-10T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии опровергло распространенную информацию о том, что якобы несколько рабочих погибли и пострадали от угарного газа во время строительных работ в тоннеле Квешети-Коби.В частности, речь идет об информации, распространенной агентством "Мтис амбеби" ("Новости гор" – перевод с грузинского). Как отмечено в сообщении МВД, автор статьи, размещенной на сайте, накануне связался с ведомством, где ему сообщили, что подобный факт зафиксирован не был.Несмотря на это, в "Мтис амбеби" была опубликована статья о том, что от отравления угарным газом погибли и пострадали рабочие. Как известно, министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии также не подтвердило указанную информацию.Cтроительство самого длинного тоннеля к границе Грузии с Россией - последние данные>>Министерство внутренних дел обещало на распространенную информацию "отреагировать в пределах своей компетенции".Участок Квешети-Коби – это объездной путь одного из участков трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе.В рамках проекта ведется строительство 23-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, а один ремонтируется. Кроме того, запланировано строительство пяти тоннелей, среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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