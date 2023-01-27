https://sputnik-georgia.ru/20230127/kak-idet-stroitelstvo-samogo-dlinnogo-tonnelya-v-gruzii-k-granitse-s-rossiey-274320417.html
Cтроительство самого длинного тоннеля к границе Грузии с Россией - последние данные
Cтроительство самого длинного тоннеля к границе Грузии с Россией - последние данные
В рамках проекта строятся дорога, мосты и тоннели, что положительно отразится на многих сферах жизни 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T14:34+0400
2023-01-27T14:34+0400
2023-01-27T15:00+0400
грузия
новости
экономика
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Строительство тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы активно продолжается – прорыто уже пять километров, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры. Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс"."На глубине уже пять километров ведутся работы по бурению 9-километрового тоннеля, которые осуществляются специально изготовленным для проекта Квешети-Коби тоннелепроходческим устройством (TBM). На 3 километра 820 метров прорыт эвакуационный туннель", – говорится в сообщении. Строительство скоростных автомагистралей в приоритете в Грузии>>В целом в рамках проекта в строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов строится и один ремонтируется. Кроме того, запланировано строительство пяти тоннелей, среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Благодаря новой дороге, жители порядка 10 сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. Дорога больше не будет закрываться, а жителям села будут доступны все необходимые услуги. Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона. На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой больше) и движение часто запрещено из-за лавинной опасности, то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут. Новые дороги и глубоководный порт: перспективы Грузии как транзитного хаба>>Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов. Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог
Cтроительство самого длинного тоннеля к границе Грузии с Россией - последние данные
14:34 27.01.2023 (обновлено: 15:00 27.01.2023)
В рамках проекта строятся дорога, мосты и тоннели, что положительно отразится на многих сферах жизни
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Строительство тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы активно продолжается – прорыто уже пять километров, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".
"На глубине уже пять километров ведутся работы по бурению 9-километрового тоннеля, которые осуществляются специально изготовленным для проекта Квешети-Коби тоннелепроходческим устройством (TBM). На 3 километра 820 метров прорыт эвакуационный туннель", – говорится в сообщении
.
В целом в рамках проекта в строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов строится и один ремонтируется. Кроме того, запланировано строительство пяти тоннелей, среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.
Благодаря новой дороге, жители порядка 10 сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. Дорога больше не будет закрываться, а жителям села будут доступны все необходимые услуги.
Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона.
На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой больше) и движение часто запрещено из-за лавинной опасности, то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут.
Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов.
Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.