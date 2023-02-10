https://sputnik-georgia.ru/20230210/obnaruzheno-telo-chetvertogo-grazhdanina-gruzii-pogibshego-iz-za-zemletryaseniya-v-turtsii-274753359.html

Обнаружено тело четвертого гражданина Грузии, погибшего из-за землетрясения в Турции

Обнаружено тело четвертого гражданина Грузии, погибшего из-за землетрясения в Турции

Ранее было известно о смерти трех граждан Грузии, двоих искали под завалами 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T13:15+0400

2023-02-10T13:15+0400

2023-02-10T13:52+0400

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Тело еще одного гражданина Грузии обнаружили в Турции после разрушительного землетрясения, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на грузинский МИД.Тело гражданина Грузии М. Ш. найдено в городе Искендерун. По информации посольства Грузии в Турции, тело доставлено в прозектуру.Ранее сообщалось о смерти трех граждан Грузии, еще двоих искали под завалами обрушенных зданий.Грузинские спасатели продолжают помогать пострадавшим в Турции>>По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 18 тысяч человек, а количество раненых превысило 74 тысячи. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий.В настоящее время в Турции находятся 100 грузинских спасателей, в том числе кинологи, которые уже спасли из-под завалов трех человек. У группы спасателей с собой все необходимое современное оборудование, оснащения, дроги, машина связи. Кроме того, решением премьера Грузия выделяет 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов) на помощь Турции. На эти деньги будут приобретены медикаменты, продукты питания, одежда, медицинского оснащение и других необходимых вещи для пострадавших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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