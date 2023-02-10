https://sputnik-georgia.ru/20230210/sgovor-ne-isklyuchen--ekspert-o-vysokikh-tsenakh-na-produkty-v-gruzii-274740388.html
Сговор не исключен – эксперт о высоких ценах на продукты в Грузии
Сговор не исключен – эксперт о высоких ценах на продукты в Грузии
Наценка в 100% невозможна в условиях свободной конкуренции, уверен эксперт 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T07:01+0400
2023-02-10T07:01+0400
2023-02-10T07:01+0400
грузия
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новости
тбилиси
георгий абашишвили
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Необоснованно завышенные цены на продовольствие и другие товары порождают подозрения касательно возможного сговора между экспортерами, привел телеканал "Имеди" слова директора экономического направления аналитического центра Geocase Георгия Абашишвили. Первичное исследование цен на рынке продовольствия показало, что наценка на продукты первой необходимости (рис, гречиха, пшеничная мука, молоко, растительное масло, макароны и другие) в некоторых случаях достигает 100%. Исследование провело Агентства конкуренции по поручению премьер-министра Грузии. По его словам, в условиях свободной конкуренции установление такой наценки невозможно. "Это надо исследовать", – отметил эксперт. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, ознакомившись с результатами первичного исследования цен на рынке продовольствия, назвал их возмутительными. Он поручил министрам экономики, финансов и сельского хозяйства немедленно создать рабочую группу, вызвать всех крупных импортеров, изучить вопрос и осуществить реагирование. Завышенные цены на продукты в Грузии – бизнес получил предупреждение>>Годовая инфляция (январь 2023 года к январю 2022 года) в Грузии составила 9,4% при целевом показателе 3%. При этом впервые с июля 2021 года уровень годовой инфляции опустился ниже 10% в декабре 2022 года. За год цены на овощи в Грузии выросли на 26,5%, на хлеб и хлебобулочные изделия – на 22,8%, на молоко, сыр и яйца – на 16,7%, рыбная продукция – на 13%, мясо и мясная продукция – на 8,7%, растительное масло и жиры – 4,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, георгий абашишвили, ираклий гарибашвили
грузия, экономика, новости, тбилиси, георгий абашишвили, ираклий гарибашвили
Сговор не исключен – эксперт о высоких ценах на продукты в Грузии
Наценка в 100% невозможна в условиях свободной конкуренции, уверен эксперт
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Необоснованно завышенные цены на продовольствие и другие товары порождают подозрения касательно возможного сговора между экспортерами, привел телеканал "Имеди" слова директора экономического направления аналитического центра Geocase Георгия Абашишвили.
Первичное исследование цен на рынке продовольствия показало, что наценка на продукты первой необходимости (рис, гречиха, пшеничная мука, молоко, растительное масло, макароны и другие) в некоторых случаях достигает 100%. Исследование провело Агентства конкуренции по поручению премьер-министра Грузии.
"Когда фиксируется особо высокая цена, которая является нереальной с учетом рыночной цены, часто возникают обоснованные сомнения, нет ли какого-либо сговора между импортерами", – сказал Абашишвили.
По его словам, в условиях свободной конкуренции установление такой наценки невозможно. "Это надо исследовать", – отметил эксперт.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, ознакомившись с результатами первичного исследования цен на рынке продовольствия, назвал их возмутительными. Он поручил министрам экономики, финансов и сельского хозяйства немедленно создать рабочую группу, вызвать всех крупных импортеров, изучить вопрос и осуществить реагирование.
Годовая инфляция (январь 2023 года к январю 2022 года) в Грузии составила 9,4% при целевом показателе 3%. При этом впервые с июля 2021 года уровень годовой инфляции опустился ниже 10% в декабре 2022 года.
За год цены на овощи в Грузии выросли на 26,5%, на хлеб и хлебобулочные изделия – на 22,8%, на молоко, сыр и яйца – на 16,7%, рыбная продукция – на 13%, мясо и мясная продукция – на 8,7%, растительное масло и жиры – 4,7%.