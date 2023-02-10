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У школьников в Грузии появится возможность получить профобразование
У школьников в Грузии появится возможность получить профобразование
Речь идет о 30 школах, которые расположены в таких районах страны, где нет возможности получить профессиональное образование 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T11:15+0400
2023-02-10T11:15+0400
2023-02-10T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В 2023 году у учеников 30 школ Грузии будет возможность получить профессиональное образование – детали нового проекта обсудили премьер-министр Ираклий Гарибашвили с министром образования и науки Михаилом Чхенкели, а также его заместителями. Цель проекта – внедрить профессиональные программы в общеобразовательные учреждения.Речь идет о 30 школах, которые расположены в таких районах страны, где нет возможности получить профессиональное образование. Все государственные школы Грузии обновят в течение трех лет>>В 2023 году в Грузии активно продолжится работа в направлении развития профучреждений в Тбилиси, Боржоми, Батуми, Ахалкалаки, Болниси, Амбролаури, Кобулети, Телави, Местиа, Поти и Хоби. На встрече была подчеркнута необходимость сделать систему профобразования интернациональной. В частности, в 2023 году будут внедрены программы по обмену, а также совместные проекты, что позволит осуществлять профпрограммы вместе с иностранными училищами. Программы по обмену будут предложены как для студентов, так и для учителей. С целью содействий обучения международным стандартам в этом году в профколледжах будет работать еще больше иностранных учителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, боржоми, батуми, ираклий гарибашвили, образование, образование в грузии, михаил чхенкели
грузия, общество, новости, тбилиси, боржоми, батуми, ираклий гарибашвили, образование, образование в грузии, михаил чхенкели
У школьников в Грузии появится возможность получить профобразование
11:15 10.02.2023 (обновлено: 11:58 10.02.2023)
Речь идет о 30 школах, которые расположены в таких районах страны, где нет возможности получить профессиональное образование
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В 2023 году у учеников 30 школ Грузии будет возможность получить профессиональное образование – детали нового проекта обсудили премьер-министр Ираклий Гарибашвили с министром образования и науки Михаилом Чхенкели, а также его заместителями.
Цель проекта – внедрить профессиональные программы в общеобразовательные учреждения.
Речь идет о 30 школах, которые расположены в таких районах страны, где нет возможности получить профессиональное образование.
В 2023 году в Грузии активно продолжится работа в направлении развития профучреждений в Тбилиси, Боржоми, Батуми, Ахалкалаки, Болниси, Амбролаури, Кобулети, Телави, Местиа, Поти и Хоби.
На встрече была подчеркнута необходимость сделать систему профобразования интернациональной. В частности, в 2023 году будут внедрены программы по обмену, а также совместные проекты, что позволит осуществлять профпрограммы вместе с иностранными училищами. Программы по обмену будут предложены как для студентов, так и для учителей.
С целью содействий обучения международным стандартам в этом году в профколледжах будет работать еще больше иностранных учителей.