https://sputnik-georgia.ru/20230210/zoloto-i-bolee-polumilliona-lari--na-granitse-turtsii-i-gruzii-zaderzhany-pravonarushiteli-274770050.html

Золото и более полумиллиона лари – на границе Турции и Грузии задержаны правонарушители

Золото и более полумиллиона лари – на границе Турции и Грузии задержаны правонарушители

Сотрудники таможни изъяли у правонарушителей ювелирные изделия на сумму 22,7 тысячи лари 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T18:10+0400

2023-02-10T18:10+0400

2023-02-10T18:10+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили факт ввоза в страну незадекларированных денег и изделий из золота через контрольно-пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе, говорится в сообщении на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии.Сотрудники таможни изъяли у правонарушителей золотые ювелирные изделия на сумму 22,7 тысячи лари (8,6 тысячи долларов) общим весом 243,41 грамма и 3,4 тысячи евро. При пересчете в национальную валюту изъятая сумма составила 581,5 тысячи лари.Из Турции в Грузию пытались ввезти килограмм золота>>В соответствии со статьей Таможенного кодекса Грузии "Вывоз или ввоз через таможенную границу Грузии наличных денег и ценных бумаг в размере более 100 тысяч лари или их эквивалента в иной валюте в обход таможенного контроля или втайне от него либо путем недостоверного декларирования", у одного из правонарушителей конфисковали товар.Кроме того, материалы дела другого иностранца были переданы в следственную службу Министерства финансов.Для предотвращения легализации незаконных доходов ввоз/вывоз денежных средств и ценных бумаг на таможенную территорию Грузии подлежит строгому таможенному контролю со стороны Службы доходов министерства финансов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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