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Документы личности в Грузии будут более защищенными
Документы личности в Грузии будут более защищенными
Новые документы идентификации личности будут более высокого качества и с соблюдением международных стандартов 11.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-11T17:01+0400
2023-02-11T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Министерство юстиции Грузии в ближайшее время планирует обновить документы для идентификации личности, говорится в сообщении администрации правительства. На сегодняшней день граждане Грузии могут пользоваться двумя видами идентификационных документов – загранпаспортом и удостоверением личности. При этом по желанию удостоверение личности может быть простым или с чипом (ID карта). По данным правительства, новые документы идентификации личности будут более высокого качества и с соблюдением международных стандартов безопасности. Какие именно новшества будут учтены - не уточняется.Вместе с тем Минюст Грузии планирует расширить действие электронной подписи и запустить мобильную аппликацию Дома юстиции. Когда в Грузии приступят к выпуску ипотечных облигаций>>На сегодняшний день электронной подписью можно воспользоваться проведя ID карту через специальный считыватель или непосредственно в Доме юстиции. В Грузии все документы идентификации личности, помимо серии, снабжены личным номером, который присваивается гражданину один раз и фактически является основным подтверждением его личности как при банковских операциях и получении госуслуг, так и при совершении различных сделок. Что касается электронного удостоверения личности (ID карта), то оно является не только идентификационным документом, но и дает возможность посещать уже три страны без наличия загранпаспорта – Турцию, Украину и Армению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, украина, турция, дом юстиции, тбилиси
новости, грузия, общество, украина, турция, дом юстиции, тбилиси
Документы личности в Грузии будут более защищенными
Новые документы идентификации личности будут более высокого качества и с соблюдением международных стандартов
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Министерство юстиции Грузии в ближайшее время планирует обновить документы для идентификации личности, говорится в сообщении администрации правительства.
На сегодняшней день граждане Грузии могут пользоваться двумя видами идентификационных документов – загранпаспортом и удостоверением личности. При этом по желанию удостоверение личности может быть простым или с чипом (ID карта).
По данным правительства, новые документы идентификации личности будут более высокого качества и с соблюдением международных стандартов безопасности. Какие именно новшества будут учтены - не уточняется.
Вместе с тем Минюст Грузии планирует расширить действие электронной подписи и запустить мобильную аппликацию Дома юстиции.
На сегодняшний день электронной подписью можно воспользоваться проведя ID карту через специальный считыватель или непосредственно в Доме юстиции.
В Грузии все документы идентификации личности, помимо серии, снабжены личным номером, который присваивается гражданину один раз и фактически является основным подтверждением его личности как при банковских операциях и получении госуслуг, так и при совершении различных сделок.
Что касается электронного удостоверения личности (ID карта), то оно является не только идентификационным документом, но и дает возможность посещать уже три страны без наличия загранпаспорта – Турцию, Украину и Армению.