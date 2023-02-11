https://sputnik-georgia.ru/20230211/garibashvili-vlasti-gruzii-smogli-predotvratit-voynu-v-strane-274789497.html

Гарибашвили: власти Грузии смогли предотвратить войну в стране

Гарибашвили: власти Грузии смогли предотвратить войну в стране

Премьер еще раз обвинил представителей властей Украины в попытках открыть второй фронт в Грузии 11.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-11T18:31+0400

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политика

грузия

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Власти Грузии смогли предотвратить в стране войну, но попытки втянуть ее в конфликт не прекращаются, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам. Он еще раз обвинил представителей властей Украины в попытках открыть второй фронт в Грузии. "Мы услышали прямые заявления представителей украинской власти. Их целью было открытие второго фронта", - сказал Гарибашвили. Премьер-министр Грузии отметил, что провокации в адрес Грузии не прекращаются.Премьер Грузии высказался по конфликту на Украине>> К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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