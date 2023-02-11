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Гарибашвили: власти Грузии смогли предотвратить войну в стране
Гарибашвили: власти Грузии смогли предотвратить войну в стране
Премьер еще раз обвинил представителей властей Украины в попытках открыть второй фронт в Грузии 11.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-11T18:31+0400
2023-02-11T18:31+0400
2023-02-11T18:45+0400
политика
грузия
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Власти Грузии смогли предотвратить в стране войну, но попытки втянуть ее в конфликт не прекращаются, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам. Он еще раз обвинил представителей властей Украины в попытках открыть второй фронт в Грузии. "Мы услышали прямые заявления представителей украинской власти. Их целью было открытие второго фронта", - сказал Гарибашвили. Премьер-министр Грузии отметил, что провокации в адрес Грузии не прекращаются.Премьер Грузии высказался по конфликту на Украине>> К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия
Гарибашвили: власти Грузии смогли предотвратить войну в стране
18:31 11.02.2023 (обновлено: 18:45 11.02.2023)
Премьер еще раз обвинил представителей властей Украины в попытках открыть второй фронт в Грузии
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Власти Грузии смогли предотвратить в стране войну, но попытки втянуть ее в конфликт не прекращаются, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.
"Несмотря на вызовы, наша власть, правительство - все вместе, вся команда - смогли предотвратить самое большое испытание для страны – войну. Это те попытки, которые не прекращаются, чтобы конфликт перешел в нашу страну", - сказал Гарибашвили.
Он еще раз обвинил представителей властей Украины в попытках открыть второй фронт в Грузии.
"Мы услышали прямые заявления представителей украинской власти. Их целью было открытие второго фронта", - сказал Гарибашвили.
Премьер-министр Грузии отметил, что провокации в адрес Грузии не прекращаются.
К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область.
Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ.
Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.