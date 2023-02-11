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Грузия намерена усилить роль Южного Кавказа в мире

Грузия намерена усилить роль Южного Кавказа в мире

В планах правительства страны превратить Грузию в международный хаб 11.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Основные усилия министерства иностранных дел Грузии в 2023 году будут направлены на укрепление сотрудничества с партнерами и усиление роли Южного Кавказа. Южный Кавказ и Грузия за последние годы стали предметом интереса многих стран как альтернативный коридор между Европой и Азией. В планах правительства страны превратить Грузию в международный хаб. По данным правительства, именно максимальная демонстрация потенциала региона Южного Кавказа станет приоритетным для работы внешнеполитического ведомства в 2023 году. Цель - превратить Южный Кавказ в регион новых возможностей и экономического роста. Позиционирование Грузии в мире: премьер обсудил планы с главой МИД>>Также Грузия уделит внимание в 2023 году и укреплению отношений со стратегическими партнерами и международными организациями. При этом страна также намерена укреплять отношения в форматах стратегического партнерства со странами Европы, НАТО и развивать сотрудничество со странами Азии и Ближнего Востока. С этими целями, по данным правительства, в 2023 году запланировано множество визитов высокого уровня.Основным приоритетом внешней политики Грузии является интеграция страны в европейские и евроатлантические структуры, а также укрепление двухсторонних отношений с стратегическими и торговыми партнерами. В список стратегических партнеров Грузии входят Турция, Азербайджан, Румыния и США. Что касается России, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, она в числе главных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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