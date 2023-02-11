https://sputnik-georgia.ru/20230211/kak-prazdnuyut-terendez-2023-traditsii-armyanskogo-prazdnika-274781217.html

Как празднуют Терендез 2023: традиции армянского праздника

Как празднуют Терендез 2023: традиции армянского праздника

Армянская апостольская церковь ежегодно 14 февраля празднует Тъярнэндарач или Сретение Господне – в народе, один из самых массовых и любимых праздников... 11.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-11T16:01+0400

2023-02-11T16:01+0400

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справки

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Как празднуют Терендез - о церковных и народных традициях армянского праздника, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа празднуют Терендез 2023? Дата праздника>>Как празднуют Терендез Терендез начинают праздновать 13 февраля вечером - по церковной традиции после вечернего богослужения проводят обряд освящения четырех сторон света – Андастан. Затем священнослужители проводят обряд благословения свечи, от которой разжигают костер, который символизирует спасительный свет Христа. По древней армянской традиции молодожены и влюбленные прыгают в Терендез через огонь, взявшись за руки. В народе верят, семья будет крепкой, а любовь – вечной, если пары в Терендез, не разнимая рук, смогут трижды перепрыгнуть через костер. Сохранилась традиция осыпать молодоженов семенами пшеницы и конопли, чтобы молодые были счастливы и благополучны. Прыгают через огонь в Терендез и бездетные женщины в надежде обзавестись потомством, а также другие участники праздника, чтобы привлечь счастье и благосостояние. Затем по традиции все берутся за руки и водят хороводы вокруг костра. Костры на Терендез разжигают повсюду - на улицах, во дворах домов в городах и селах Армении, через которые прыгают все желающие. Особую радость доставляет эта традиция детям и молодым. Еще одну романтическую традицию можно увидеть в Армении на праздник Терендез – юноши и девушки гуляют поздно вечером, держа в руках стаканчики с маленькими свечками. В сельских местностях оставшийся пепел от костров собирают и развеивают по полям, чтобы год был удачным, а урожай хорошим. Католикос Всех Армян Гарегин II объявил праздник Сретения Господня Днем благословения молодоженов. Поэтому по традиции во всех армянских церквях после праздничной литургии Тъярнэндарача проводят обряд благословения молодых. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки