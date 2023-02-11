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Масштабный экологический проект на западе Грузии – реку Квирила очищают от ила
Масштабный экологический проект на западе Грузии – реку Квирила очищают от ила
Из русла реки Квирила уже достали около 15 тысяч тонн ила 11.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-11T20:01+0400
2023-02-11T20:01+0400
2023-02-11T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Масштабный экологический проект, направленный на очищение реки Квирила за счет смывания ила, осуществляется в городе Чиатура (регион Имерети) на западе страны.Как передает телеканал "Имеди", в рамках проекта, которым руководит компания "Джорджиан манганез", из русла реки Квирила достают ил, осевший в течение десятилетий. В рамках первого этапа работ из русла реки Квирила уже достали около 15 тысяч тонн ила. В дальнейшем он будет иметь экологическое назначение. Первый этап очистки реки завершится в конце февраля, а второй начнется в августе этого года. Борьба против пыли в Тбилиси: новые штрафы вступили в силу>>Ил - распространенный материал, составляющий 45% грязи. Он встречается в дельтах многих рек и в виде скоплений, отложенных ветром. Он образуется как в очень жарком климате (в результате таких процессов, как столкновение зерен кварца во время пыльных бурь), так и в очень холодном климате (в результате таких процессов, как ледниковое измельчение зерен кварца). Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На ней трудоустроены около 3,5 тысячи человек. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, имерети, сша, чиатура
новости, грузия, имерети, сша, чиатура
Масштабный экологический проект на западе Грузии – реку Квирила очищают от ила
Из русла реки Квирила уже достали около 15 тысяч тонн ила
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Масштабный экологический проект, направленный на очищение реки Квирила за счет смывания ила, осуществляется в городе Чиатура (регион Имерети) на западе страны.
Как передает телеканал "Имеди
", в рамках проекта, которым руководит компания "Джорджиан манганез", из русла реки Квирила достают ил, осевший в течение десятилетий.
В рамках первого этапа работ из русла реки Квирила уже достали около 15 тысяч тонн ила. В дальнейшем он будет иметь экологическое назначение.
Первый этап очистки реки завершится в конце февраля, а второй начнется в августе этого года.
Ил - распространенный материал, составляющий 45% грязи. Он встречается в дельтах многих рек и в виде скоплений, отложенных ветром. Он образуется как в очень жарком климате (в результате таких процессов, как столкновение зерен кварца во время пыльных бурь), так и в очень холодном климате (в результате таких процессов, как ледниковое измельчение зерен кварца).
Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На ней трудоустроены около 3,5 тысячи человек.
В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.