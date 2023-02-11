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На западе Грузии произошло землетрясение
На западе Грузии произошло землетрясение
По предварительной информации, в результате подземных толчков никто не пострадал 11.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-11T20:31+0400
2023-02-11T20:31+0400
2023-02-11T20:35+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Грузии в трех километрах от курорта Бахмаро (регион Гурия), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Подземные толчки были зафиксированы в 19:33 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 8 километров.Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, бахмаро, гурия, землетрясения в грузии, землетрясение
происшествия, грузия, новости, бахмаро, гурия, землетрясения в грузии, землетрясение
На западе Грузии произошло землетрясение
20:31 11.02.2023 (обновлено: 20:35 11.02.2023)
По предварительной информации, в результате подземных толчков никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Грузии в трех километрах от курорта Бахмаро (регион Гурия), сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 19:33 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 8 километров.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.