https://sputnik-georgia.ru/20230211/na-zapade-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-----274790369.html

На западе Грузии произошло землетрясение

На западе Грузии произошло землетрясение

По предварительной информации, в результате подземных толчков никто не пострадал 11.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-11T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Грузии в трех километрах от курорта Бахмаро (регион Гурия), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Подземные толчки были зафиксированы в 19:33 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 8 километров.Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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