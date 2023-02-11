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Названа одна из главных причин ДТП в Грузии

Названа одна из главных причин ДТП в Грузии

Лимиты скорости на дорогах Грузии должны быть пересмотрены, убеждена специалист 11.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-11T15:01+0400

2023-02-11T15:01+0400

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дтп

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий в Грузии является превышение скорости, сообщила председатель управления организации "Альянс Грузии для безопасных дорог" Эка Лалиашвили. Именно по этой причине лимиты скорости на дорогах Грузии должны быть пересмотрены, убеждена специалист.По сравнению с предыдущим годом, в 2022 году сократилось количество автодорожных случаев, а также жертв и пострадавших, отметила Лалиашвили. Однако в столице количество погибших увеличено на 8%, несмотря на то, что другие данные – число дорожных случаев и пострадавших - снижено приблизительно на 6%. Водитель грузовика погиб в ДТП в селе на западе Грузии>>Что касается причин ДТП, то ведущим фактором остается превышение скорости движения. Так, в 2022 году случаи ДТП, вызванные превышением скорости, увеличились на 20%. Также большой проблемой остается управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отметила специалист.По ее словам, в Тбилиси средняя скорость - 60 км\ч, и она должна быть пересмотрена. Лалиашвили привела в пример европейские страны, где средняя скорость не превышает 50 км\ч, тем не менее, там хотят снизить и этот показатель, особенно там, где смешанное движение, передвижение велосипедистов и детей. "Думаю, если мы хотим улучшить статистику, помимо работы по разным направлениям, в первую очередь мы должны рассмотреть изменение лимитов скорости на дорогах", - подчеркнула Лалиашвили. В 2022 году в Грузии произошло 7 517 дорожно-транспортных происшествий, 430 человек погибли, а 5 469 пострадали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, европа, эка лалиашвили, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, дтп