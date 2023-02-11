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Названа одна из главных причин ДТП в Грузии
Названа одна из главных причин ДТП в Грузии
Лимиты скорости на дорогах Грузии должны быть пересмотрены, убеждена специалист 11.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-11T15:01+0400
2023-02-11T15:01+0400
2023-02-11T16:02+0400
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дтп
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий в Грузии является превышение скорости, сообщила председатель управления организации "Альянс Грузии для безопасных дорог" Эка Лалиашвили. Именно по этой причине лимиты скорости на дорогах Грузии должны быть пересмотрены, убеждена специалист.По сравнению с предыдущим годом, в 2022 году сократилось количество автодорожных случаев, а также жертв и пострадавших, отметила Лалиашвили. Однако в столице количество погибших увеличено на 8%, несмотря на то, что другие данные – число дорожных случаев и пострадавших - снижено приблизительно на 6%. Водитель грузовика погиб в ДТП в селе на западе Грузии>>Что касается причин ДТП, то ведущим фактором остается превышение скорости движения. Так, в 2022 году случаи ДТП, вызванные превышением скорости, увеличились на 20%. Также большой проблемой остается управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отметила специалист.По ее словам, в Тбилиси средняя скорость - 60 км\ч, и она должна быть пересмотрена. Лалиашвили привела в пример европейские страны, где средняя скорость не превышает 50 км\ч, тем не менее, там хотят снизить и этот показатель, особенно там, где смешанное движение, передвижение велосипедистов и детей. "Думаю, если мы хотим улучшить статистику, помимо работы по разным направлениям, в первую очередь мы должны рассмотреть изменение лимитов скорости на дорогах", - подчеркнула Лалиашвили. В 2022 году в Грузии произошло 7 517 дорожно-транспортных происшествий, 430 человек погибли, а 5 469 пострадали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, европа, эка лалиашвили, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, дтп
грузия, новости, общество, тбилиси, европа, эка лалиашвили, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, дтп
Названа одна из главных причин ДТП в Грузии
15:01 11.02.2023 (обновлено: 16:02 11.02.2023)
Лимиты скорости на дорогах Грузии должны быть пересмотрены, убеждена специалист
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий в Грузии является превышение скорости, сообщила председатель управления организации "Альянс Грузии для безопасных дорог" Эка Лалиашвили.
Именно по этой причине лимиты скорости на дорогах Грузии должны быть пересмотрены, убеждена специалист.
"Важно рассмотреть ежегодную статистику. Это дает нам определенный сигнал предпринять шаги для того, чтобы следующий год был лучше и на дорогах было меньше жертв", - заявила Лалиашвили на брифинге.
По сравнению с предыдущим годом, в 2022 году сократилось количество автодорожных случаев, а также жертв и пострадавших, отметила Лалиашвили. Однако в столице количество погибших увеличено на 8%, несмотря на то, что другие данные – число дорожных случаев и пострадавших - снижено приблизительно на 6%.
Что касается причин ДТП, то ведущим фактором остается превышение скорости движения. Так, в 2022 году случаи ДТП, вызванные превышением скорости, увеличились на 20%. Также большой проблемой остается управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отметила специалист.
"Одно – это превышение скорости, но у нас в столице такие лимиты, что с такой скоростью опасно даже передвигаться. Особенно нужно обратить внимание на густонаселенные пункты, зоны школ, где передвигаются подростки", - отметила Лалиашвили.
По ее словам, в Тбилиси средняя скорость - 60 км\ч, и она должна быть пересмотрена. Лалиашвили привела в пример европейские страны, где средняя скорость не превышает 50 км\ч, тем не менее, там хотят снизить и этот показатель, особенно там, где смешанное движение, передвижение велосипедистов и детей.
"Думаю, если мы хотим улучшить статистику, помимо работы по разным направлениям, в первую очередь мы должны рассмотреть изменение лимитов скорости на дорогах", - подчеркнула Лалиашвили.
В 2022 году в Грузии произошло 7 517 дорожно-транспортных происшествий, 430 человек погибли, а 5 469 пострадали.