https://sputnik-georgia.ru/20230211/parlament-gruzii-peredal-gummanitarnyy-gruz-dlya-postradavshikh-v-turtsii-274786568.html

Парламент Грузии передал гумманитарный груз для пострадавших в Турции

Парламент Грузии передал гумманитарный груз для пострадавших в Турции

Груз с продуктами питания и предметами первой необходимости был передан посольству 11.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-11T13:01+0400

2023-02-11T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Представители парламента Грузии в субботу передали посольству Турции собранную гумманитарную помощь, говорится в сообщении на сайте законодательного органа. Депутаты объявили о сборе средств в среду. Для этого был открыт специальный счет, куда сотрудники парламента и депутаты могли перечислить деньги. Кроме того, на специальный счет были перечислены штрафы за пропуски заседаний парламента в декабре. В субботу груз с приобретенными на эти средства продуктами питания и предметами первой необходимости был передан посольству. Власти Грузии сразу же отреагировали на трагедию в соседней стране. По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сразу после землетрясения в Турцию отправлена соответствующая техника и группа спасателей из ста человек. Грузия выделила 1 млн лари на помощь Турции>>Кроме того, из Резервного фонда правительства для оказания гуманитарной помощи Турции выделят один миллион лари (374,5 тысячи долларов). Деньги будут перечислены Минздраву Грузии, который займется покупкой медикаментов, продуктов питания, одежды, медицинского оснащения и других необходимых вещей для пострадавших в результате землетрясения. По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли около 20,7 тысяч человек, а количество раненых достигло отметки 92, 7 тысячи. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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