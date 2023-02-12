Арестуют или нет художника, чей поступок обсуждают президент Грузии и депутаты парламента
20:18 12.02.2023 (обновлено: 20:36 12.02.2023)
© Sputnik / Levan AvlabreliНациональная галерея Грузии ("Голубая галерея")
© Sputnik / Levan Avlabreli
Художник сделал надпись на стене Национальной галереи "Искусство живо и независимо"
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Никто не собирается арестовывать художника Сандро Сулаберидзе, на которого завели уголовное дело после того, как в Национальной галерее Грузии он снял со стены свою картину и сделал надпись аэрозольной краской, заявил депутат от "Грузинской мечты – демократической Грузии" Ираклий Заркуа.
В воскресенье стало известно, что МВД Грузии начало расследование в отношении Сулаберидзе по статье "кража, причинившая значительный ущерб". В защиту художника около здания Национальной галереи в центре Тбилиси собрались жители города на акцию протеста. СМИ сообщили о мобилизации полиции на месте акции.
"Обиделся, ясное дело, и снял свою картину со стены, забрал ее. Из-за этого никто его не арестует. Себя показали эти псевдолибералы, они неудачники и больше ничего, не знают чем себя занять. У них есть придуманная ими тема, и теперь думают, что вызовут волнения в обществе, якобы арестовывают. Никто его не арестовывает, уважаемые", – сказал Заркуа.
В воскресенье стало известно, что МВД Грузии начало расследование в отношении Сулаберидзе по статье "кража, причинившая значительный ущерб". В защиту художника около здания Национальной галереи в центре Тбилиси собрались жители города на акцию протеста. СМИ сообщили о мобилизации полиции на месте акции.
"Обиделся, ясное дело, и снял свою картину со стены, забрал ее. Из-за этого никто его не арестует. Себя показали эти псевдолибералы, они неудачники и больше ничего, не знают чем себя занять. У них есть придуманная ими тема, и теперь думают, что вызовут волнения в обществе, якобы арестовывают. Никто его не арестовывает, уважаемые", – сказал Заркуа.
Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала ситуацию вокруг Сулаберидзе. По мнению главы государства, такая реакция на действия художника со стороны власти вызывает чувство стыда.
"Двадцать полицейских машин на заднем дворе Голубой галереи (Национальная галерея – ред.). Может ли художник представлять такую угрозу государству? Это напоминает нам немного другую эпоху, а современную Грузию действительно срамит", – написала Зурабишвили в соцсети.
На публикацию президента практически сразу ответил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. По его словам, Зурабишвили просто попала в ловушку, а защита автора, который украл собственную картину – ничто иное, как попытка создать несуществующую повестку дня.
"Поднятая кампания – тоже результат неправильного представления об обществе и некая ловушка для слишком наивных или слишком субъективных людей. Жаль, что даже сам президент попала в эту ловушку",– написал Мдинарадзе в соцсети.
Свою позизию зафиксировала руководитель выставочного отдела Национального музея, руководитель Национальной галереи Мацацо Габуния. По ее словам, из-за этого "невинного" поступка уже реально пострадал один человек, не говоря уже об удрученных сотрудниках галереи и людях, которые теперь должны выставляться в музее.
Национальная галерея – это государственное учреждение, которое несет ответственность за все работы в ней представленные, отметила она.
"Не вступайте в конфликт с законом, а если и вступите, то будьте готовы к наказанию. Не обижайте и не создавайте серьезных проблем ответственным за работы художника людям, чтобы ваше послание и действие были действительно носителем важного искусства, а не инфантильным вредом", – написала Мацацо Габуния в соцсети.
Грузинский художник Сандро Сулаберидзе на открытии выставки "Автопортрет у зеркала" в Национальной галерее Грузии снял со стены свою картину и написал розовой аэрозольной краской "Искусство живо и независимо". Из-за инцидента галерею пришлось закрыть на четыре дня.
Групповая выставка "Автопортрет у зеркала", одним из участников которой стал Сулаберидзе, объединила работы, созданные в период с XIX века по сей день, продлится до 12 марта.