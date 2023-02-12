https://sputnik-georgia.ru/20230212/arestuyut-ili-net-khudozhnika-chey-postupok-obsuzhdayut-prezident-gruzii-i-deputaty-parlamenta-274799880.html

Арестуют или нет художника, чей поступок обсуждают президент Грузии и депутаты парламента

Арестуют или нет художника, чей поступок обсуждают президент Грузии и депутаты парламента

Художник сделал надпись на стене Национальной галереи "Искусство живо и независимо" 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T20:18+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Никто не собирается арестовывать художника Сандро Сулаберидзе, на которого завели уголовное дело после того, как в Национальной галерее Грузии он снял со стены свою картину и сделал надпись аэрозольной краской, заявил депутат от "Грузинской мечты – демократической Грузии" Ираклий Заркуа. В воскресенье стало известно, что МВД Грузии начало расследование в отношении Сулаберидзе по статье "кража, причинившая значительный ущерб". В защиту художника около здания Национальной галереи в центре Тбилиси собрались жители города на акцию протеста. СМИ сообщили о мобилизации полиции на месте акции."Обиделся, ясное дело, и снял свою картину со стены, забрал ее. Из-за этого никто его не арестует. Себя показали эти псевдолибералы, они неудачники и больше ничего, не знают чем себя занять. У них есть придуманная ими тема, и теперь думают, что вызовут волнения в обществе, якобы арестовывают. Никто его не арестовывает, уважаемые", – сказал Заркуа. На грузинского художника завели дело за надпись на стене в Национальной галерее>>Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала ситуацию вокруг Сулаберидзе. По мнению главы государства, такая реакция на действия художника со стороны власти вызывает чувство стыда. "Двадцать полицейских машин на заднем дворе Голубой галереи (Национальная галерея – ред.). Может ли художник представлять такую угрозу государству? Это напоминает нам немного другую эпоху, а современную Грузию действительно срамит", – написала Зурабишвили в соцсети.На публикацию президента практически сразу ответил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. По его словам, Зурабишвили просто попала в ловушку, а защита автора, который украл собственную картину – ничто иное, как попытка создать несуществующую повестку дня. Свою позизию зафиксировала руководитель выставочного отдела Национального музея, руководитель Национальной галереи Мацацо Габуния. По ее словам, из-за этого "невинного" поступка уже реально пострадал один человек, не говоря уже об удрученных сотрудниках галереи и людях, которые теперь должны выставляться в музее.Национальная галерея – это государственное учреждение, которое несет ответственность за все работы в ней представленные, отметила она. Грузинский художник Сандро Сулаберидзе на открытии выставки "Автопортрет у зеркала" в Национальной галерее Грузии снял со стены свою картину и написал розовой аэрозольной краской "Искусство живо и независимо". Из-за инцидента галерею пришлось закрыть на четыре дня.Групповая выставка "Автопортрет у зеркала", одним из участников которой стал Сулаберидзе, объединила работы, созданные в период с XIX века по сей день, продлится до 12 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, культура