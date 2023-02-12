https://sputnik-georgia.ru/20230212/na-gruzinskogo-khudozhnika-zaveli-ugolovnoe-delo-iz-za-nadpisi-na-stene-v-galeree-274793004.html
На грузинского художника завели дело за надпись на стене в Национальной галерее
На грузинского художника завели дело за надпись на стене в Национальной галерее
Расследование ведется по статье "кража" Уголовного кодекса Грузии 12.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-12T11:01+0400
2023-02-12T11:01+0400
2023-02-12T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в отношении художника Сандро Сулаберидзе из-за надписи на стене, которую он сделал на выставке в Национальной галерее Грузии, сообщает телеканал "Пирвели". Грузинский художник Сандро Сулаберидзе на открытии выставки "Автопортрет у зеркала" в Национальной галерее Грузии снял со стены свою картину и написал розовой аэрозольной краской "Искусство живо и независимо". Расследование ведется по части второй статьи 177 Уголовного кодекса Грузии – "Кража, причинившая значительный ущерб". Преступление наказывается домашним арестом на срок от года до двух лет или лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Вандализм или искусство – что произошло в Национальной галерее Грузии>>После инцидента куратор выставки Кети Шавгулидзе была вызвана в отделение полиции, где ей задали вопросы, касающиеся организации экспозиции, а также о том, знала ли она заранее о происходящем. Кроме того, МВД интересовало какую цель преследовал художник. Куратор уверена, Сулаберидзе точно знал, что из-за его действий может начаться расследование и был готов к этому.Руководитель Национальной галереи Мацацо Габуния также отметила, что подобные акции проходили еще в 70-х годах, особенно в России, и это зрелище не ново, однако почему именно это произошло Габуния не знает. Директор отметила, что из-за инцидента галерею пришлось закрыть на четыре дня.Групповая выставка "Автопортрет у зеркала", одним из участников которой стал Сулаберидзе, объединила работы, созданные в период с XIX века по сей день. Мероприятие продлится до 12 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, культура, национальная галерея им. д.шеварднадзе
новости, грузия, происшествия, культура, национальная галерея им. д.шеварднадзе
На грузинского художника завели дело за надпись на стене в Национальной галерее
11:01 12.02.2023 (обновлено: 11:19 12.02.2023)
Расследование ведется по статье "кража" Уголовного кодекса Грузии
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в отношении художника Сандро Сулаберидзе из-за надписи на стене, которую он сделал на выставке в Национальной галерее Грузии, сообщает телеканал "Пирвели".
Грузинский художник Сандро Сулаберидзе на открытии выставки "Автопортрет у зеркала" в Национальной галерее Грузии снял со стены свою картину и написал розовой аэрозольной краской "Искусство живо и независимо".
Расследование ведется по части второй статьи 177 Уголовного кодекса Грузии – "Кража, причинившая значительный ущерб". Преступление наказывается домашним арестом на срок от года до двух лет или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
После инцидента куратор выставки Кети Шавгулидзе была вызвана в отделение полиции, где ей задали вопросы, касающиеся организации экспозиции, а также о том, знала ли она заранее о происходящем. Кроме того, МВД интересовало какую цель преследовал художник. Куратор уверена, Сулаберидзе точно знал, что из-за его действий может начаться расследование и был готов к этому.
Руководитель Национальной галереи Мацацо Габуния также отметила, что подобные акции проходили еще в 70-х годах, особенно в России, и это зрелище не ново, однако почему именно это произошло Габуния не знает. Директор отметила, что из-за инцидента галерею пришлось закрыть на четыре дня.
Групповая выставка "Автопортрет у зеркала", одним из участников которой стал Сулаберидзе, объединила работы, созданные в период с XIX века по сей день. Мероприятие продлится до 12 марта.