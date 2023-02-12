https://sputnik-georgia.ru/20230212/na-gruzinskogo-khudozhnika-zaveli-ugolovnoe-delo-iz-za-nadpisi-na-stene-v-galeree-274793004.html

На грузинского художника завели дело за надпись на стене в Национальной галерее

На грузинского художника завели дело за надпись на стене в Национальной галерее

Расследование ведется по статье "кража" Уголовного кодекса Грузии 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T11:01+0400

2023-02-12T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в отношении художника Сандро Сулаберидзе из-за надписи на стене, которую он сделал на выставке в Национальной галерее Грузии, сообщает телеканал "Пирвели". Грузинский художник Сандро Сулаберидзе на открытии выставки "Автопортрет у зеркала" в Национальной галерее Грузии снял со стены свою картину и написал розовой аэрозольной краской "Искусство живо и независимо". Расследование ведется по части второй статьи 177 Уголовного кодекса Грузии – "Кража, причинившая значительный ущерб". Преступление наказывается домашним арестом на срок от года до двух лет или лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Вандализм или искусство – что произошло в Национальной галерее Грузии>>После инцидента куратор выставки Кети Шавгулидзе была вызвана в отделение полиции, где ей задали вопросы, касающиеся организации экспозиции, а также о том, знала ли она заранее о происходящем. Кроме того, МВД интересовало какую цель преследовал художник. Куратор уверена, Сулаберидзе точно знал, что из-за его действий может начаться расследование и был готов к этому.Руководитель Национальной галереи Мацацо Габуния также отметила, что подобные акции проходили еще в 70-х годах, особенно в России, и это зрелище не ново, однако почему именно это произошло Габуния не знает. Директор отметила, что из-за инцидента галерею пришлось закрыть на четыре дня.Групповая выставка "Автопортрет у зеркала", одним из участников которой стал Сулаберидзе, объединила работы, созданные в период с XIX века по сей день. Мероприятие продлится до 12 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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