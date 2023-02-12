https://sputnik-georgia.ru/20230212/gruzinskie-regbisty-oderzhali-razgromnuyu-pobedu-nad-niderlandami-274792843.html

Грузинские регбисты одержали разгромную победу над Нидерландами

Грузинские регбисты одержали разгромную победу над Нидерландами

Грузинские регбисты играли со сборной Нидерландов шесть раз, и пять из них одерживали победу 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T10:19+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби во втором туре группового этапа чемпионата Европы разгромила команду Нидерландов в Амстердаме со счетом 40:8. Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула. После победы над Германией со счетом 75:12 Леван Маисашвили внес в стартовый состав десять изменений. Среди линейных игроков свое место в основном составе сохранили только Ака Табуцадзе и четыре регбиста - Ника Абуладзе, Котэ Микаутадзе, Георгий Цуцкиридзе, Бека Сагинадзе. Целью грузинских регбистов является выиграть чемпионат Европы - тренер сборной>>Грузия и Нидерланды встречались между собой шесть раз и пять игр из шести выиграли борджгалоснеби. Единственная неудачная встреча состоялась в 1995 году — это был один из первых выездных матчей грузинской сборной, который соперник выиграл со счетом 55:3 в Амстердаме. Первый тайм команда Нидерландов проиграла со счетом 12:3. Хозяева атаковали не менее опасно, чем их соперник. А борджгалоснеби совершили немало потерь и ошибок. Правда после перерыва класс и преимущество грузинской команды сказали свое слово. Следующий матч сборная Грузии в гостях проведет 18 февраля против сборной Испании. Матч начнется в 22:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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