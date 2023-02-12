https://sputnik-georgia.ru/20230212/premer-gruzii-otsenil-gotovnost-bakuriani-prinyat-chm-po-fristaylu-274792571.html
Премьер Грузии оценил готовность Бакуриани принять ЧМ по фристайлу
Премьер Грузии оценил готовность Бакуриани принять ЧМ по фристайлу
На чемпионате мира по фристайлу, сноуборду и фриски пройдут 30 соревнований по семи видам спорта 12.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-12T10:02+0400
2023-02-12T10:02+0400
2023-02-12T10:02+0400
грузия
спорт
новости
бакуриани
ираклий гарибашвили
международная федерация лыжного спорта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0c/274792416_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_e8ada5496e3867a1d73249fcc85a9946.jpg
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Ждем старта чемпионата мира - премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили ознакомились с заключительными работами к чемпионату мира в Бакуриани, который стартует 18 февраля. Грузия с 18 февраля по 5 марта примет чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. "Бакуриани - 2023" пройдет под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), около 700 спортсменов из 42 стран примут в нем участие. На чемпионате мира пройдут 30 соревнований по семи видам спорта. Как отметил премьер, в общей сложности на реализацию инфраструктурных проектов к ЧМ было выделено более 270 миллионов лари (более 100 млн долларов). "Все, что здесь было сделано, останется Бакуриани и Грузии. В общей сложности наше правительство инвестировало 270 миллионов лари, эта уникальная инфраструктура и современные системы были созданы для того, чтобы достойно провести чемпионат мира", - заявил премьер. Грузию похвалили за подготовку к ЧМ по фристайлу в Бакуриани>>По информации администрации правительства, премьер-министр посетил новую трассу Дидвели, построенную специально к ЧМ. Как подчеркнул Ираклий Гарибашвили, Бакуриани должен быть готов к проведению важных спортивных соревнований. "Кроме того, скажу, что мы начали подготовку к юношеской Олимпиаде 2025 года. Планируем организовать и восстановить батуты, в рамках этой Олимпиады будет создана другая очень важная инфраструктура. И Бакуриани должен быть постоянно готов к проведению таких чемпионатов высокого уровня", - сказал премьер-министр. В начале февраля Грузия получила высокую оценку Международной федерации лыжного спорта за проделанную работу по подготовке к чемпионату мира. В рамках подготовки к чемпионату в Бакуриани построены три новые канатные дороги, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, два резервуара для воды объемом 307 тысяч кубических метров, шесть новых трасс для состязаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
бакуриани
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0c/274792416_56:0:969:685_1920x0_80_0_0_1803d9b1f52a908afb64a44e4b4b401d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, спорт, новости, бакуриани, ираклий гарибашвили, международная федерация лыжного спорта
грузия, спорт, новости, бакуриани, ираклий гарибашвили, международная федерация лыжного спорта
Премьер Грузии оценил готовность Бакуриани принять ЧМ по фристайлу
На чемпионате мира по фристайлу, сноуборду и фриски пройдут 30 соревнований по семи видам спорта
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Ждем старта чемпионата мира - премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили ознакомились с заключительными работами к чемпионату мира в Бакуриани, который стартует 18 февраля.
Грузия с 18 февраля по 5 марта примет чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. "Бакуриани - 2023" пройдет под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), около 700 спортсменов из 42 стран примут в нем участие. На чемпионате мира пройдут 30 соревнований по семи видам спорта.
"Мы построили три новые канатные дороги, шесть новых трасс и новую систему оснежения на 30 километров. Это самая современная система, установленная в Бакуриани... Это большая честь принимать у себя этот чемпионат", - заявил премьер.
Как отметил премьер, в общей сложности на реализацию инфраструктурных проектов к ЧМ было выделено более 270 миллионов лари (более 100 млн долларов).
"Все, что здесь было сделано, останется Бакуриани и Грузии. В общей сложности наше правительство инвестировало 270 миллионов лари, эта уникальная инфраструктура и современные системы были созданы для того, чтобы достойно провести чемпионат мира", - заявил премьер.
По информации администрации правительства, премьер-министр посетил новую трассу Дидвели, построенную специально к ЧМ. Как подчеркнул Ираклий Гарибашвили, Бакуриани должен быть готов к проведению важных спортивных соревнований.
"Кроме того, скажу, что мы начали подготовку к юношеской Олимпиаде 2025 года. Планируем организовать и восстановить батуты, в рамках этой Олимпиады будет создана другая очень важная инфраструктура. И Бакуриани должен быть постоянно готов к проведению таких чемпионатов высокого уровня", - сказал премьер-министр.
В начале февраля Грузия получила высокую оценку Международной федерации лыжного спорта за проделанную работу по подготовке к чемпионату мира.
В рамках подготовки к чемпионату в Бакуриани построены три новые канатные дороги, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, два резервуара для воды объемом 307 тысяч кубических метров, шесть новых трасс для состязаний.