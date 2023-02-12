https://sputnik-georgia.ru/20230212/premer-gruzii-otsenil-gotovnost-bakuriani-prinyat-chm-po-fristaylu-274792571.html

Премьер Грузии оценил готовность Бакуриани принять ЧМ по фристайлу

Премьер Грузии оценил готовность Бакуриани принять ЧМ по фристайлу

На чемпионате мира по фристайлу, сноуборду и фриски пройдут 30 соревнований по семи видам спорта 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T10:02+0400

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грузия

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бакуриани

ираклий гарибашвили

международная федерация лыжного спорта

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Ждем старта чемпионата мира - премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили ознакомились с заключительными работами к чемпионату мира в Бакуриани, который стартует 18 февраля. Грузия с 18 февраля по 5 марта примет чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. "Бакуриани - 2023" пройдет под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), около 700 спортсменов из 42 стран примут в нем участие. На чемпионате мира пройдут 30 соревнований по семи видам спорта. Как отметил премьер, в общей сложности на реализацию инфраструктурных проектов к ЧМ было выделено более 270 миллионов лари (более 100 млн долларов). "Все, что здесь было сделано, останется Бакуриани и Грузии. В общей сложности наше правительство инвестировало 270 миллионов лари, эта уникальная инфраструктура и современные системы были созданы для того, чтобы достойно провести чемпионат мира", - заявил премьер. Грузию похвалили за подготовку к ЧМ по фристайлу в Бакуриани>>По информации администрации правительства, премьер-министр посетил новую трассу Дидвели, построенную специально к ЧМ. Как подчеркнул Ираклий Гарибашвили, Бакуриани должен быть готов к проведению важных спортивных соревнований. "Кроме того, скажу, что мы начали подготовку к юношеской Олимпиаде 2025 года. Планируем организовать и восстановить батуты, в рамках этой Олимпиады будет создана другая очень важная инфраструктура. И Бакуриани должен быть постоянно готов к проведению таких чемпионатов высокого уровня", - сказал премьер-министр. В начале февраля Грузия получила высокую оценку Международной федерации лыжного спорта за проделанную работу по подготовке к чемпионату мира. В рамках подготовки к чемпионату в Бакуриани построены три новые канатные дороги, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, два резервуара для воды объемом 307 тысяч кубических метров, шесть новых трасс для состязаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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