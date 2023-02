https://sputnik-georgia.ru/20230212/shtaty-ispugalis-sobstvennoy-otstalosti-274786865.html

Штаты испугались собственной отсталости

12.02.2023

Вот, например, "экспертная оценка" насчет того, что китайские воздушные шарики могут уничтожить до 90 процентов населения Америки — да-да, именно так. На них ведь можно установить какие угодно ракеты и многое другое, пишет автор РИА Новости.Общая схема происходящего знакома: республиканцы против демократов. Первые используют образ зловещего Китая, чтобы выставить вторых в качестве ни на что не годных управителей. А раньше демократы устраивали свистопляски насчет "вмешательства России", просто объект страха и ненависти на этот раз другой.Но среди воплей и визга выявилось и нечто, произносимое серьезными на вид людьми. Представители и Пентагона, и Совета по национальной безопасности официально объясняют нам, что метеорология тут ни при чем, китайские аэростаты-шпионы летают уже несколько лет над пятью континентами, так что "речь не только о США". И в ближайшую среду американцы собираются провести совещание с союзниками насчет новой и жуткой угрозы. Сорок стран уже предупредили.И вроде бы зачем Пекину использовать технологии, по сути, еще XVIII века, если у него есть нечто куда более современное? Вот вам эпизод, вообще никакого отношения к скандалу с США не имеющий. Речь о Турции с ее землетрясением, справиться с последствиями которого помогает не только Россия, а еще и Китай, и иные страны. И среди сообщений на эту тему мелькнуло: китайские спутники мгновенно провели съемку разрушений, несмотря на облачность в тот момент. Дело в том, что компания Spacety Co Ltd из Чанша применила для съемок особый радар, который видит и сквозь облака. Хотя что за техника стояла на аэростате — еще неясно.Однако независимо от ее военного и невоенного назначения вся история напомнила о том, кто сейчас технологический лидер мира. Уж явно не США — Америка это вновь обнаруживает и бьется в судорогах. Заодно идет выяснение вопроса, что за "иностранные приборы", о которых говорит Пентагон, были на аэростате.За происходящим внимательно наблюдают многие в мире. В частности, есть такой Институт Лоуи в Австралии, который ежегодно публикует свой комплект индексов на тему того, кто и по каким параметрам сильнее всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И чисто случайно очередной доклад вышел сейчас, на фоне инцидента с аэростатом. И документ, который раньше не особо замечали, теперь цитируют все и везде.Что там говорится: США все еще на первом месте в АТР по совокупности факторов, но Китай почти догнал Америку — и в любом случае эпоха, когда никто не оспаривал лидерство США в этих краях, завершилась. Экономический индекс у Китая в регионе сейчас 98,3, а у США 53,7. Дипломатический (то есть политическое влияние) соответственно 91,5 и 89,3. Хотя по военной линии пока еще так: 72,5 и 80,7.Еще раз: здесь просто совпадение по времени, австралийские подсчеты шли до того, как выяснилось, что какой-то воздушный шар вгоняет бывшую сверхдержаву в… Тут надо дать слово одному из самых лояльных демократам колумнистов The Washington Post. Он заявляет: стыдно, перед нами истерика и паранойя.А его китайский коллега объясняет: американцам десятилетиями внушали, что они могут творить что угодно и где угодно в мире, потому что на своей территории абсолютно защищены от чего угодно. И вдруг все видят, что это не так.Да, таков пока сухой остаток от этой смешной истории — грозное американское рычание, переходящее в отчаянный вопль "у нас все плохо".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

2023

