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Снег, шторм и сильный ветер – какая погода будет в Грузии на предстоящей неделе

Снег, шторм и сильный ветер – какая погода будет в Грузии на предстоящей неделе

Распространение холодных и влажных воздушных масс, связанных со скандинавским циклоном 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T19:32+0400

2023-02-12T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Осадки в виде снега и сильный западный ветер ожидают жителей Грузии на предстоящей неделе, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По прогнозам синоптиков, с 12 по 18 февраля на море ожидается 5-балльный шторм. В горах ожидается сильный снегопад, метель, туман, на дорогах гололедица. Сохранится опасность схода лавин, что может привести к ограничениям на определенных участках дороги. С 14-16 февраля в Западной Грузии в низинах ожидается понижение температуры до -3,-5 градусов, что может нанести ущерб цитрусовым культурам, особенно лимонам, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды