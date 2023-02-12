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Тело пятого гражданина Грузии обнаружили после землетрясения в Турции
Тело пятого гражданина Грузии обнаружили после землетрясения в Турции
Погибший был обнаружен в городе Газаиантипе на юге Турции 12.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-12T09:31+0400
2023-02-12T09:31+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Тело еще одного гражданина Грузии, погибшего в результате землетрясения, обнаружили в Турции, сообщил телеканал "Имеди" со ссылкой на МИД.По данным ведомства, в посольстве Грузии в Турции подтвердили гибель гражданина И. П. в городе Газиантепе.В настоящее время в Турции обнаружили тела пятерых граждан Грузии, погибших из-за землетрясения.На западе Грузии произошло землетрясение>>По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 24,6 тысячи человек, а количество раненых превысило 74 тысячи. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий.В настоящее время в Турции находятся 100 грузинских спасателей, в том числе кинологи, которые уже спасли из-под завалов трех человек. У группы спасателей с собой все необходимое современное оборудование, оснащения, дроги, машина связи.Кроме того, решением премьера Грузия выделяет 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов) на помощь Турции. На эти деньги будут приобретены медикаменты, продукты питания, одежда, медицинского оснащение и других необходимых вещи для пострадавших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Тело пятого гражданина Грузии обнаружили после землетрясения в Турции
09:31 12.02.2023 (обновлено: 09:44 12.02.2023)
Погибший был обнаружен в городе Газаиантипе на юге Турции
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Тело еще одного гражданина Грузии, погибшего в результате землетрясения, обнаружили в Турции, сообщил телеканал "Имеди" со ссылкой на МИД.
По данным ведомства, в посольстве Грузии в Турции подтвердили гибель гражданина И. П. в городе Газиантепе.
В настоящее время в Турции обнаружили тела пятерых граждан Грузии, погибших из-за землетрясения.
По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 24,6 тысячи человек, а количество раненых превысило 74 тысячи. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий.
В настоящее время в Турции находятся 100 грузинских спасателей, в том числе кинологи, которые уже спасли из-под завалов трех человек. У группы спасателей с собой все необходимое современное оборудование, оснащения, дроги, машина связи.
Кроме того, решением премьера Грузия выделяет 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов) на помощь Турции. На эти деньги будут приобретены медикаменты, продукты питания, одежда, медицинского оснащение и других необходимых вещи для пострадавших.