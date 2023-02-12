https://sputnik-georgia.ru/20230212/ubiystvo-iz-za-revnosti-nedaleko-ot-tbilisi---prokuratura-predyavila-obvinenie-274801327.html

Убийство из-за ревности недалеко от Тбилиси – прокуратура предъявила обвинение

Убийство из-за ревности недалеко от Тбилиси – прокуратура предъявила обвинение

Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет заключения 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T22:49+0400

2023-02-12T22:49+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному человеку по факту умышленного убийства в селе Марткопи (в 35 км от Тбилиси), говорится в сообщении ведомства.Следствие установило, что 9 февраля обвиняемый, желая отомстить потерпевшему из-за существующего разногласия, выстрелил в него из огнестрельного оружия. В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте. Полиция задержала подозреваемого 10 февраля. Ему предъявлено обвинение по статям умышленное убийство, а также незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия Уголовного кодекса Грузии. Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Убийство из-за ревности – стали известны подробности трагедии недалеко от Тбилиси>>Как ранее писали СМИ, убийство произошло около храма в селе Марткопи. По словам местных жителей, 34-летнему Гоче Джеренашвили ночью позвонил его друг Ника Салтхуцишвили и назначил встречу у храма, где и выстрелил в него из огнестрельного оружия пять раз. Сначала обвиняемый сбежал, однако позднее сам сдался полиции и признался в содеянном.По информации телеканала "Пирвели", молодой мужчина убил своего друга детства и родственника из-за ревности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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