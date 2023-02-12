https://sputnik-georgia.ru/20230212/vrach-oproverg-informatsiyu-ob-ukhudshenii-sostoyaniya-zdorovya-saakashvili-274795307.html

Врач опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья Саакашвили

Врач опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья Саакашвили

По словам медика, главная проблема, связанная со здоровьем экс-президента Грузии связана с его питанием 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T13:57+0400

2023-02-12T13:57+0400

2023-02-12T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Клинический директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе опроверг распространенную в ряде СМИ информацию о якобы ухудшении состояния осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Саакашвили проходит лечение в клинике с мая 2022 года. Накануне мать экс-президента Гиули Аласания заявила, что Саакашвили испытывает страшную боль в суставах и из его палаты забрали весы, чтобы он не мог контролировать вес. По словам Аласания, всю ночь у пациента была высокая температура, из-за чего весь медперсонал буквально стоял на ногах.По словам медика, по прежнему главной проблемой остается питание пациента, хотя он способен принимать пищу и увеличить калорийность."Я надеюсь, что госпожа Гиули (прим. – мать Саакашвили) принесет продукты с той калорийностью, которую рекомендует врач", - рассказал Чхаидзе.Саакашвили не будет амнистирован - лидер "Грузинской мечты" дал обещание>>Что касается информации о том, что из палаты пациента забрали весы, по словам клинического директора, в случае увеличения веса у пациента была негативная реакция."Весы никуда не забрали, может в палате их и нет, но это тоже в интересах пациентов", - сказал Чхаидзе.Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил саакашвили, новости, общество, грузия