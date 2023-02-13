https://sputnik-georgia.ru/20230213/garibashvili-rasskazal-o-reshayuschem-puti-gruzii-274816685.html

Гарибашвили рассказал о "решающем пути" Грузии

Гарибашвили рассказал о "решающем пути" Грузии

Статус кандидата – это следующий этап Грузии на пути к вступлению в Евросоюз, отметил премьер 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T13:51+0400

2023-02-13T13:51+0400

2023-02-13T15:36+0400

политика

грузия

новости

дубай

ираклий гарибашвили

еврокомиссия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0d/274826454_0:4:1025:580_1920x0_80_0_0_4e67bdb6cfc64e368be00424239df8ee.jpg

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. На сегодняшний день Грузия стремится стать членом Евросоюза еще больше, чем когда-либо – будущее страны в ЕС, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на Всемирном правительственном саммите 2023 в Дубае. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Как отметил глава грузинского правительство, статус кандидата – это следующий этап Грузии на пути к вступлению в Евросоюз. "Впереди у нас решающий путь, и статус кандидата является нашим следующим этапом на пути к членству в ЕС", – заявил Гарибашвили. Как отметил премьер, правительство Грузии является гибким и реагирует на новые региональные, глобальные, социальные, экономические и политические события, несмотря на то, что среда вокруг Грузии постоянно меняется. "В заключении я хотел бы подчеркнуть, что наше видение Грузии заключается в том, чтобы стать символом стабильности, возможностей и развития. Мы готовы построить сильную, динамичную экономику, которая будет приносить пользу всем нашим гражданам", – заявил Гарибашвили. Гарибашвили рассказал о достижениях Грузии на саммите в Дубае>>В то же время мы строим общество, которое будет инклюзивным, инновационным и ориентированным на будущее, отметил он. В отчете Еврокомиссии от 1 февраля 2023 года работа правительства Грузии оценена положительно в большинстве сфер. Речь идет об уровне законодательного и институционального сближения Грузии с ЕС в таких сферах, как судебная система и основные права, финансовый контроль, окружающая среда, наука и образование и другие. Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашивили заявил, что уже в феврале Еврокомиссия приступит к оценке достигнутого Грузией прогресса в выполнении рекомендаций. Ожидается, что отчет будет готов весной, а официальное заключение – осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

дубай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, дубай, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, нато