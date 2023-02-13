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Гарибашвили рассказал о "решающем пути" Грузии
Гарибашвили рассказал о "решающем пути" Грузии
Статус кандидата – это следующий этап Грузии на пути к вступлению в Евросоюз, отметил премьер 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T13:51+0400
2023-02-13T13:51+0400
2023-02-13T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. На сегодняшний день Грузия стремится стать членом Евросоюза еще больше, чем когда-либо – будущее страны в ЕС, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на Всемирном правительственном саммите 2023 в Дубае. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Как отметил глава грузинского правительство, статус кандидата – это следующий этап Грузии на пути к вступлению в Евросоюз. "Впереди у нас решающий путь, и статус кандидата является нашим следующим этапом на пути к членству в ЕС", – заявил Гарибашвили. Как отметил премьер, правительство Грузии является гибким и реагирует на новые региональные, глобальные, социальные, экономические и политические события, несмотря на то, что среда вокруг Грузии постоянно меняется. "В заключении я хотел бы подчеркнуть, что наше видение Грузии заключается в том, чтобы стать символом стабильности, возможностей и развития. Мы готовы построить сильную, динамичную экономику, которая будет приносить пользу всем нашим гражданам", – заявил Гарибашвили. Гарибашвили рассказал о достижениях Грузии на саммите в Дубае>>В то же время мы строим общество, которое будет инклюзивным, инновационным и ориентированным на будущее, отметил он. В отчете Еврокомиссии от 1 февраля 2023 года работа правительства Грузии оценена положительно в большинстве сфер. Речь идет об уровне законодательного и институционального сближения Грузии с ЕС в таких сферах, как судебная система и основные права, финансовый контроль, окружающая среда, наука и образование и другие. Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашивили заявил, что уже в феврале Еврокомиссия приступит к оценке достигнутого Грузией прогресса в выполнении рекомендаций. Ожидается, что отчет будет готов весной, а официальное заключение – осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, дубай, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, нато
политика, грузия, новости, дубай, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, нато
Гарибашвили рассказал о "решающем пути" Грузии
13:51 13.02.2023 (обновлено: 15:36 13.02.2023)
Статус кандидата – это следующий этап Грузии на пути к вступлению в Евросоюз, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. На сегодняшний день Грузия стремится стать членом Евросоюза еще больше, чем когда-либо – будущее страны в ЕС, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на Всемирном правительственном саммите 2023 в Дубае.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
"Сегодня Грузия стремится стать членом ЕС и НАТО еще больше, чем когда-либо. Как вам известно, 3 марта 2022 года страна подала заявку на вступление в ЕС. Это был конкретный ответ на многолетний выбор грузинского народа. А 23 июня 2022 года Европейский совет признал европейскую перспективу Грузии, что еще раз подтвердило, что будущее Грузии в ЕС", – заявил Гарибашвили.
Как отметил глава грузинского правительство, статус кандидата – это следующий этап Грузии на пути к вступлению в Евросоюз.
"Впереди у нас решающий путь, и статус кандидата является нашим следующим этапом на пути к членству в ЕС", – заявил Гарибашвили.
Как отметил премьер, правительство Грузии является гибким и реагирует на новые региональные, глобальные, социальные, экономические и политические события, несмотря на то, что среда вокруг Грузии постоянно меняется.
"В заключении я хотел бы подчеркнуть, что наше видение Грузии заключается в том, чтобы стать символом стабильности, возможностей и развития. Мы готовы построить сильную, динамичную экономику, которая будет приносить пользу всем нашим гражданам", – заявил Гарибашвили.
В то же время мы строим общество, которое будет инклюзивным, инновационным и ориентированным на будущее, отметил он.
"У нас есть ресурс, талант и желание для достижения успеха. Я уверен, что объединившись мы воплотим это видение в реальность", – заявил Гарибашвили.
В отчете Еврокомиссии от 1 февраля 2023 года работа правительства Грузии оценена положительно в большинстве сфер. Речь идет об уровне законодательного и институционального сближения Грузии с ЕС в таких сферах, как судебная система и основные права, финансовый контроль, окружающая среда, наука и образование и другие.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашивили заявил, что уже в феврале Еврокомиссия приступит к оценке достигнутого Грузией прогресса в выполнении рекомендаций. Ожидается, что отчет будет готов весной, а официальное заключение – осенью.